Мир содрогнулся: реальность оказалась ужаснее пророчества Ванги об Украине на 2022 года - sib.fm

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Военный конфликт на Украине до сих пор продолжается. Граждане разных государств находятся в страхе и в ожидании перемирия. Однако архивное пророчество Ванги напугало их еще больше, ведь в нём сказано о крупном политическом перевороте, который может сильно перевернуть ситуацию в мире.

Пророчество великой провидицы Ванги всё больше набирает популярность в Сети. Ведь её предсказание напрямую связано с напряженной политической ситуацией. Ясновидящая говорила о том, что вскоре появится «мощное славянское государство». А в ноябре 2021 года в эфир программы «Пусть говорят» пришёл кум Ванги, который подробно поделился её видениями.

«У нас был дружеский разговор, пили чай. Я сказал, что сам родом из Курской области, рядом с Украиной. Она говорит: "Война там будет, война страшная. Разрушат там всё, что можно разрушить, друг друга поубивают, много правителей сменится"», – говорил гость программы.

Он вспомнил, что в их разговоре Ванга жалела жителей Украины из-за «сложных руководителей».

«Придёт порох – развяжет войну. Потом зелёный господарь придёт – весёлый, хороший, всем будет нравиться, но заведёт туда, что чуть ли не в рабство сдаваться придётся», – рассказал он.

Также гость программы уточнил, что Ванга не называла точных дат, но по некоторым признакам он сделал вывод, что речь идет примерно о 2027 годе.

Кроме того, теперь и на платформе TikTok стало популярно пророчество о правителе, который подарит мир. В этой социальной сети были показаны кадры, на которых Ванга перед смертью лежит на больничной койке. Слепая провидица уже тогда не могла вставать и просила о мире.

«Примите меры, когда я уйду, чтобы они не ругались и не нашпионили друг другу», – просила она.

По словам одной из приближённых к ясновидящей, она предвидела мир и покой. Однако это случится только тогда, когда «придёт восьмой». Исследователи предсказаний Ванги предполагают, что речь идёт о восьмом президенте Украины, однако сегодня там лишь шестой правитель.

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