В Новосибирске беженцев из Донбасса обеспечат жильем, лекарствами, вещами и продуктами - sib.fm

Фото: «МК в Новосибирске»

Беженцев из Донбасса в Новосибирске разместят в центре соцпомощи «Заря» и в оздоровительных центрах «Лунный камень» и «Обские зори».

В Новосибирске центр соцпомощи «Заря» и оздоровительные центры «Лунный камень» и «Обские зори» готовы к приему беженцев из Донбасса. Их обеспечат лекарствами, продуктами и окажут им психологическую помощь.

В Новосибирске разработан план мероприятий по приему беженцев, эвакуированных из ЛДНР. Сейчас в городе готовы 350 мест для проживания беженцев. При необходимости это число может быть увеличено до полутора тысяч.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть проверил, как организованы площадки для проживания беженцев. Жители Донбасса могут разместиться в центре соцпомощи «Заря», а также в социально-оздоровительных комплексах «Лунный камень» и «Обские зори».

Первые эвакуированные жители Донецкой и Луганской народных республик жили в центре соцпомощи «Заря» еще в 2014 году. Сейчас здесь предусмотрено питание, медицинское сопровождение, социальная и психологическая помощь для постояльцев, а также созданы все условия для обучения детей.

Лекарства, средства индивидуальной защиты, детское питание, средства ухода и предметы личной гигиены беженцам готова предоставлять муниципальная новосибирская аптечная сеть. Решить правовые вопросы вынужденные переселенцы смогут на горячей линии на базе городской социальной справочной службы.

Помогать беженцам готовы многие новосибирские НКО, благотворительные фонды, волонтерские объединения и коммерческие организации.