66-й день спецоперации: Анджелина Джоли приехала на Украину, с «Азовстали» вышли 25 человек, Путин подписал указ о выплатах украинским пенсионерам

Фото Минобороны России

Главные события спецоперации на Украине к вечеру 30 апреля – в обзоре Сиб.фм.

Анджелина Джоли приехала во Львов, тело уничтоженного датского наемника опознали его близкие, с «Азовстали» вышли 25 человек, а президент Путин подписал указ о выплатах в размере 10 000 рублей украинским пенсионерам. Сиб.фм собрал главные новости о ситуации на Украине к ночи субботы, 30 апреля.

Спецоперация

Высокоточными ракетами воздушного базирования в течение дня нанесено поражение 17 военным объектам Украины.

Авиацией ВКС поражены два пункта управления, девять опорных пунктов, пять складов боеприпасов и горючего на Украине.

В течение дня в результате ударов уничтожены свыше 200 националистов и 23 единицы украинской бронетехники.

Ракетные войска поразили 319 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 12 пунктов управления и 2 склада ракетно-артиллерийского вооружения.

Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Червоный Яр Херсонской области сбит в воздухе Су-25 воздушных сил Украины.

Над Владимировкой уничтожены два украинских беспилотника, перехвачены 12 снарядов системы залпового огня «Смерч» в районе Каменки в ДНР.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

143 самолета



112 вертолетов



660 беспилотных летательных аппаратов



279 зенитных ракетных комплексов



2678 танков и других боевых бронемашин



308 установок реактивных систем залпового огня



1196 орудий полевой артиллерии и минометов



2503 единицы специальной военной автомобильной техники



Эвакуация мирных с «Азовстали»

30 апреля группе мирных граждан из шести детей и девятнадцати взрослых удалось покинуть территорию завода «Азовсталь», на котором засели боевики нацбатов.

До этого Владимир Зеленский заявил, что на «Азовстали» в Мариуполе находится порядка тысячи мирных украинцев. Россия много раз предлагала украинским боевикам и иностранным наемникам, остающимся на предприятии, прекратить боевые действия и сложить оружие. В Минобороны России отметили, что украинские националисты используют мирных жителей в качестве живого щита, игнорируя все сообщения российской стороны о белых коридорах для мирных жителей.

Сегодня участие в эвакуации гражданских лиц с территории «Азовстали» принимают ООН и Красный Крест. Для вывоза заложников прибыло около 20 автобусов, каждый из которых рассчитан на 30 мест, однако украинские боевики выпустили только 25 человек.

Джоли во Львове

Анджелина Джоли, как посол доброй воли ООН, приехала на Украину вместе с коллегами, чтобы обсудить вопросы гуманитарной помощи.

Однако, газета The Washington Post цитирует пресс-секретаря ООН по делам беженцев, которая заявила, что Джоли не была во Львове по делам организации.

«Анджелина Джоли была в регионе по личной инициативе, и ООН не имеет никакого отношения к этому визиту», — сказала Гедини-Уильямс.

Сама Джоли ранее заявила, что поддерживает Украину.

Уничтоженного на Украине наемника из Дании опознали родственники

Один из иностранных наемников, приехавший на Украину для участия в боях против российской армии, был уничтожен в Николаеве. Сегодня МИД Дании сообщил, что его опознала семья.

Датский наемник, приехавший на Украину участвовать в боях на стороне неонацистов, был ликвидирован российской артиллерией в Николаеве на текущей неделе. Датское министерство иностранных дел сообщило, что наемник прибыл на Украину в марте, ему было 25 лет.

Выплаты украинцам

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 10 000 рублей ветеранам Великой Отечественной войны из Донбасса и освобожденных территорий Украины ко Дню Победы.