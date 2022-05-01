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Двое пенсионеров умерли от коронавируса в Новосибирской области к 1 мая

Фото Двое пенсионеров умерли от коронавируса в Новосибирской области к 1 мая
Фото Двое пенсионеров умерли от коронавируса в Новосибирской области к 1 мая

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Оперативный штаб Новосибирской области сообщил о двух умерших от COVID-19 в Новосибирской области.

Как сообщают в оперативном штабе, в последний апрельский день коронавирусом заболели 106 человек, и 18 из них – это дети. Таким образом, всего за время пандемии COVID-19 в Новосибирской области переболели 256 300 человек. За последние сутки заболевание победили 97 новосибирцев. Двоих пенсионеров врачам не удалось спасти.

"Скончались еще два пациента: мужчина в возрасте: 69 лет и женщина в возрасте 79 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 5 625 человек, – сообщили в оперативном штабе. — В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 599 пациентов, в том числе 7 детей".

Сейчас в городских и районных больницах находятся 70 тяжёлых больных. 12 пациентов не имеют возможности дышать самостоятельно и подключены к аппаратам ИВЛ.

Напомним, в последний месяц зарегистрировано несколько смертей детей: в апреле от COVID-19 умерли трёхмесячный и шестимесячный младенцы.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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