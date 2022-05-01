Эксперт ОНФ назвал причины разрушения дорог для чиновников мэрии Новосибирска

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Михаил Мезенцев объяснил, почему дороги в Новосибирске так быстро разрушаются, и что нужно делать сотрудникам мэрии, чтобы остановить этот процесс.

Эксперт дорожного дивизиона ОНФ Михаил Мезенцев не раз проводил личные расследования. На этот раз он подытожил все свои наблюдения: проблема кроется в интенсивности движения, которая не учитывается.

«Согласно статистическим данным, в 1990 году на 1 тысячу человек приходилось не более 60 автомобилей. Сегодня на ту же 1 тысячу человек — уже более 315. Также не стоит забывать, что вместе с общим приростом автомобилей значительно возросла и доля большегрузного транспорта с одновременным существенным увеличением его грузоподъемности», — рассказал НГС Михаил Мезенцев.

Эксперт пояснил, что ремонтировать новосибирские дороги надо, учитывая перспективу прироста интенсивности в течение 12 лет. Также Михаил Мезенцев считает, что за дорожным полотном в Новосибирске плохо следят в зимний период и во время таяния снега.

«Несмотря на все нововведения, по крайней мере в Новосибирске, воз и ныне там, и это при том, что государственные программы существенно увеличили объем финансирования с целью приведения дорог к нормативным показателям», — говорит Михаил.

Также Мезенцев отметил, что всей протяжённости уличной дорожной сети не знают даже чиновники мэрии Новосибирска, а денег на содержание проезжей части выделяется достаточно.

Напомним, Сиб.фм эксперт ОНФ рассказывал о том, почему дороги в Новосибирске плохие ещё в начале апреля.