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Эксперт ОНФ назвал причины разрушения дорог для чиновников мэрии Новосибирска

Фото Эксперт ОНФ назвал причины разрушения дорог для чиновников мэрии Новосибирска
Фото Эксперт ОНФ назвал причины разрушения дорог для чиновников мэрии Новосибирска

Фото автора

Михаил Мезенцев объяснил, почему дороги в Новосибирске так быстро разрушаются, и что нужно делать сотрудникам мэрии, чтобы остановить этот процесс.

Эксперт дорожного дивизиона ОНФ Михаил Мезенцев не раз проводил личные расследования. На этот раз он подытожил все свои наблюдения: проблема кроется в интенсивности движения, которая не учитывается.

«Согласно статистическим данным, в 1990 году на 1 тысячу человек приходилось не более 60 автомобилей. Сегодня на ту же 1 тысячу человек — уже более 315. Также не стоит забывать, что вместе с общим приростом автомобилей значительно возросла и доля большегрузного транспорта с одновременным существенным увеличением его грузоподъемности», — рассказал НГС Михаил Мезенцев.

Эксперт пояснил, что ремонтировать новосибирские дороги надо, учитывая перспективу прироста интенсивности в течение 12 лет. Также Михаил Мезенцев считает, что за дорожным полотном в Новосибирске плохо следят в зимний период и во время таяния снега.

«Несмотря на все нововведения, по крайней мере в Новосибирске, воз и ныне там, и это при том, что государственные программы существенно увеличили объем финансирования с целью приведения дорог к нормативным показателям», — говорит Михаил.

Также Мезенцев отметил, что всей протяжённости уличной дорожной сети не знают даже чиновники мэрии Новосибирска, а денег на содержание проезжей части выделяется достаточно.

Напомним, Сиб.фм эксперт ОНФ рассказывал о том, почему дороги в Новосибирске плохие ещё в начале апреля.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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