Henkel рассказал о будущем завода и его сотрудников в Новосибирской области

Фото: pixabey.com
Компания Henkel сообщила, что завод сухих смесей в Новосибирской области продолжит работать, а сотрудники получат зарплату.
Ранее в компании заявляли, что уходят с российского рынка из-за ситуации на фоне спецоперации в Украине. Однако сейчас объяснили, что завод «Хенкель Рус» в Криводановке Новосибирской области продолжает работу.
«В течение всего процесса все сотрудники компании в России, в том числе персонал завода в Новосибирске, будут продолжать работать и получать зарплату», — сообщили РБК Новосибирск в пресс-службе Henkel.
Обсуждался и вопрос перепродажи завода новому владельцу, но пока коллектив предприятия продолжает работать – сейчас в его штате 66 человек.
Завод Henkel в Новосибирской области сейчас обеспечивает Сибирь 48 видами строительных смесей Ceresit. Также напомним, что немецкая компания занимает на российском рынке бытовой химии солидную долю.
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