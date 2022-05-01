Henkel рассказал о будущем завода и его сотрудников в Новосибирской области

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Компания Henkel сообщила, что завод сухих смесей в Новосибирской области продолжит работать, а сотрудники получат зарплату.

Ранее в компании заявляли, что уходят с российского рынка из-за ситуации на фоне спецоперации в Украине. Однако сейчас объяснили, что завод «Хенкель Рус» в Криводановке Новосибирской области продолжает работу.

«В течение всего процесса все сотрудники компании в России, в том числе персонал завода в Новосибирске, будут продолжать работать и получать зарплату», — сообщили РБК Новосибирск в пресс-службе Henkel.

Обсуждался и вопрос перепродажи завода новому владельцу, но пока коллектив предприятия продолжает работать – сейчас в его штате 66 человек.

Завод Henkel в Новосибирской области сейчас обеспечивает Сибирь 48 видами строительных смесей Ceresit. Также напомним, что немецкая компания занимает на российском рынке бытовой химии солидную долю.