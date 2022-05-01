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Из реки Обь под Новосибирском достали затонувший экскаватор

Фото Из реки Обь под Новосибирском достали затонувший экскаватор
Фото Из реки Обь под Новосибирском достали затонувший экскаватор

Фото и видео из публикации сообщества «АВТО МОЩЬ»

На спасение строительной спецтехники из вод Оби понадобилась неделя.

В ночь с 30 апреля на 1 мая из реки Обь достали затонувший экскаватор. Строительная спецтехника завязла в жидкой грязи во время возведения причала в районе деревни Кутиха 24 апреля. Информация об этом и видео с места происшествия появились в сообществе автосервиса «АВТО МОЩЬ». Там же на протяжении недели публиковали информацию о ходе извлечения экскаватора из воды.

26 апреля из-за резкого заиливания машина начала проседать ещё глубже. Чтобы не дать технике уйти под ил и грязь, понадобилось использовать специальные троссы.

Вытащить экскаватор удалось неделю спустя: об этом в группе «АВТО МОЩЬ» сообщили в ночь на 1 мая.

«Эпопея семи дней закончилась! Ура!!! АВТО МОЩЬ сделал своё дело! Респект работникам», — написали в сообществе сервиса и прикрепили фотографию спасённой спецтехники.

Фото Из реки Обь под Новосибирском достали затонувший экскаватор 2

В декабре 2021 года Сиб.фм сообщал об экскаваторе, который сбил 9-летнего школьника на пешеходном переходе.

 

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Автор:
Ирина Апуник
журналист

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