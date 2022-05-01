На кладбище заждались: зачем в Радоницу-2022 нести вербу и пасхальные яйца на погост

В 2022 году православные верующие отметят Радоницу 3 мая. В этот день многие оставляют на могилах усопших родственников крашеные яйца, пасхальные куличи и ветки вербы.

Традиционно Радоницу — церковный день поминовения усопших — празднуют через девять дней после Пасхи. Именно поэтому в народе Радоницу иногда называют «Пасхой мёртвых». В этот день живые «общаются» с родными, которые уже покинули земной мир: считается, что это приносит радость покойным.

Так как слёзы и горевание тревожат души усопших, в Радоницу принято радоваться общению с близкими, делиться отрадными вестями и угощаться вкусной едой. Как и для празднования Пасхи, на Радоницу принято красить яйца и печь куличи, которые необходимо освятить в церкви.

После молитвы в память усопших, зажигания поминальных свечей и уборки могил праздничные угощения можно оставить на ней.

Также в Радоницу принято делиться приготовленной едой с нуждающимися.

Некоторые из верующих оставляют на могилах и веточки вербы — о том, почему священники советуют избегать этого действа, Сиб.фм писал ранее.