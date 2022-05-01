При крушении частного самолёта в Красноярском крае погиб человек

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Находившийся на борту человек погиб при падении легкомоторного самолёта в Красноярском крае.

Вечером 1 мая рядом с деревней Голубевка Манского района потерпел крушение частный легкомоторный самолёт. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

Известно, что на момент падения на борту самолёта находилось два человека. Один из них погиб на месте, второго пострадавшего доставили в медицинское учреждение с травмами.

На место происшествия выдвинулась следственная группа. По факту крушения самолёта возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека».

Напомним, 25 апреля в новосибирском аэропорту «Толмачёво» из-за технической неисправности воздушного судна совершил экстренную посадку самолёт авиакомпании «РусЛайн».

Как писал Сиб.фм 2 апреля, у самолёта «Новосибирск-Москва» во время полета сработал датчик отказа гидросистемы. Борт благополучно приземлился в Шереметьево.