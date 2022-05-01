Пытки мирного населения и удар по гуманитарному коридору: подробности спецоперации на Украине 1 мая

Фото министерства обороны России в "ВК"

Накануне, 30 апреля, в Межведомственном координационном штабе Российской Федерации по гуманитарному реагированию рассказали, как украинские нацисты пытают жителей Николаевки и планируют удар по гуманитарному коридору.

Как рассказывают в штабе, сейчас боевики проводят карательные рейды в Николаевке. пыткам может быть подвержен любой, кого заподозрят в передаче информации российским военным или в контактах с жителями Донбасса.

"Поводом для малейшего подозрения являются обнаруженные в телефонах истории звонков и СМС-сообщения на российские номера, переписки в различных мессенджерах с осуждением действующей украинской власти, подписки в социальных сетях на российские каналы, а также установленное на смартфонах приложение «Telegram»,

– рассказали в Межведомственном штабе. — Всех подозреваемых задерживают и подвергают пыткам, угрожают передачей в СБУ, а также физической расправой над родственниками. В ходе указанных силовых рейдов националисты в принудительном порядке изымают ценное имущество и продукты питания якобы для нужд территориальной обороны, а также принуждают к оборудованию опорных пунктов и блокпостов. Десятки задержанных в свои дома так и не вернулись, об их судьбах ничего неизвестно".

Также российским военнослужащим удалось выяснить, что в городе Марганец Днепропетровской области боевиками была заминирована дамба Николаевского водохранилища. Боевики планируют её взорвать и обвинить в теракте «якобы наступающие подразделения российских войск». Это может привести к тому, что город с 45 тысячами мирных жителей будет затоплен и отрезан от цивилизации.

Рассказали в Межведомственном штабе, что артиллерия установлена и вблизи населённого пункта Цуповка: боевики планируют нанести огневой удар по организованному украинской стороной гуманитарному коридору из Харькова в западном направлении.

"Российской стороной достоверно установлено, что эту чудовищную кровавую акцию неонацисты планируют осуществить в ближайшее время,

– сообщает министерство обороны России. — Кроме того, согласно источникам объективной информации 29 апреля 2022 г. в Пологовском районе города Орехова Запорожской области проведена эвакуация мирных жителей, после чего подразделения ВСУ нанесли ракетный удар по жилому дому, расположенному на Безымянном проезде. При этом, в свойственной действующей сегодня киевской власти манере, данный сфабрикованный факт уже используется для дискредитации российских Вооруженных Сил, которым «приписывается» эта наспех подготовленная провокация".

В министерстве обороны России говорят, что количество подобных акций в ближайшее время может резко возрасти. Между тем, российские военные продолжают гуманитарную миссию в окрестностях Харькова.