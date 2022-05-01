Сбербанк улучшил условия по потребительским кредитам

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм
С 1 мая Сбербанк снизил процентные ставки по программам потребительского кредитования для всех категорий заёмщиков. Снижение составило 2 процентных пункта.
Теперь минимальная ставка по потребительском кредиту составляет 17,9% годовых, она доступна для клиентов, получающих зарплату в Сбербанке.
«Снижение ключевой ставки ЦБ позволило нам оперативно пересмотреть наши программы потребительского кредитования и предложить более выгодные условия для наших клиентов», — прокомментировал директор дивизиона "Занять и сберегать" Сбербанка Сергей Широков.
Клиентам Сбербанка по-прежнему доступны все программы потребительского кредитования, с подробными условиями можно ознакомиться на сайте www.sberbank.ru
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