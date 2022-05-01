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"Сижу, как грохнет": дачники возмутились звуками взрывов от военных учений в Новосибирске

Фото "Сижу, как грохнет": дачники возмутились звуками взрывов от военных учений в Новосибирске
Фото "Сижу, как грохнет": дачники возмутились звуками взрывов от военных учений в Новосибирске

Фото автора

В Центральном военном округе новосибирцам сообщили о майских учениях: владельцы дачных участков в СНТ "Берёзка" уже возмутились постоянным грохотом, они боятся, что снаряд прилетит в огород.

Военные сообщили в конце апреля, что на весь май запланированы учения со взрывами рядом с полигоном в Кольцово. Тренировки будут проводиться с участием курсантов Новосибирского высшего военно-командного училища.

Жители Кольцово уже возмутились громом от взрывов: они не могут уснуть, боятся гулять с собаками и даже страдают от бессонницы по ночам.

Однако, как выяснилось, страдают не только жители Кольцово, которое, действительно, находится близко от Шиловского полигона. На громкие взрывы жалуются и дачники из СНТ "Берёзка" в Первомайском районе.

Наталья Коробицына рассказывает, что раньше с садовом обществе было тихо. Но в конце апреля первых дачников напугал страшный грохот.

Фото

"У меня дача находится на границе Первомайского района и Новосибирской области. Я когда пришла на дачу, начала красить беседку. Часов в пять-шесть слышу три залпа подряд в тишине. От этих звуков так трясёт весь дом, что стёкла чуть не трескаются, – рассказала Наталья Коробицына.

– Звук неимоверный, такое ощущение, что стреляют прямо за забором. Я испугалась".

Как рассказывает дачница, такие звуки повторялись несколько раз. Звук выстрелов слышался буквально до того момента, как стемнело. В СНТ "Берёзка" мужчины выдвинули догадки, что за звуки их мучают: местные жители утверждают, что утром стреляют танки, а вечером — гаубицы.

"На заборе висело объявление, в котором нас просили не пугаться. Но как сидеть спокойно? такое ощущение, что дача завтра взорвётся. У меня дача 13 лет, такого никогда не было, – возмущена Наталья. -

Сейчас же трясёт как на войне, и где гарантия, что снаряд не прилетит в огород?"

Дачники надеются, что так трясти будет только в мае, иначе весь летний сезон будет испорчен звуками грохота.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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