Спецоперация в Украине на вечер 1 мая: позиция Турции, орден княгини Ольги от Зеленского, 145 уничтоженных самолётов

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О ключевых событиях, произошедших в ходе военной спецоперации российской армии на территории Украины к вечеру 1 мая — в ежедневном дайджесте Сиб.фм.

Какую позицию заняла Турция?

1 мая глава МИД Мевлют Чавушоглу заявил об изучении возможности организовать совместный визит лидеров ряда стран в Москву, чтобы обсудить урегулирование ситуации в Украине. Он отметил, что глава страны Реджеп Тайип Эрдоган продолжает прилагать усилия для встречи Владимира Путина с Владимиром Зеленским. Также Мевлют Чавушоглу подчеркнул, что страны НАТО не собираются вмешиваться в военный конфликт в Украине, но «в случае нападения РФ на одного из союзников будет дан необходимый ответ», приводит слова главы МИД Турции ТАСС.

Кого наградил Владимир Зеленский?

Также 1 мая президент Украины наградил спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, прибывшую в Киев, орденом княгини Ольги «за весомый личный вклад в укрепление украинско-американского межгосударственного сотрудничества, поддержку суверенной, независимой и демократической Украины». Эта награда вручается женщинам за выдающиеся заслуги в государственной, гражданской, научной, образовательной и других сферах деятельности.

Владимир Зеленский поблагодарил Нэнси Пелоси, которая прибыла в Киев 1 мая, за «сигнал мощной поддержки со стороны Соединенных Штатов Америки, народа, конгресса», сообщает РБК со ссылкой на сайт президента Украины.

Какие цифры озвучило Министерство обороны России?

По официальным данным Министерства обороны РФ, озвученным во время брифинга на вечер 1 мая, с начала проведения специальной военной операции уничтожены 145 самолетов, 112 вертолетов, 672 беспилотных летательных аппарата, 281 зенитный ракетный комплекс, 2703 танка и других боевых бронированных машин, 312 установок реактивных систем залпового огня, 1203 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2514 единиц специальной военной автомобильной техники.