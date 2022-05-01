Спецоперация в Украине на вечер 1 мая: позиция Турции, орден княгини Ольги от Зеленского, 145 уничтоженных самолётов

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О ключевых событиях, произошедших в ходе военной спецоперации российской армии на территории Украины к вечеру 1 мая — в ежедневном дайджесте Сиб.фм.
1 мая глава МИД Мевлют Чавушоглу заявил об изучении возможности организовать совместный визит лидеров ряда стран в Москву, чтобы обсудить урегулирование ситуации в Украине. Он отметил, что глава страны Реджеп Тайип Эрдоган продолжает прилагать усилия для встречи Владимира Путина с Владимиром Зеленским. Также Мевлют Чавушоглу подчеркнул, что страны НАТО не собираются вмешиваться в военный конфликт в Украине, но «в случае нападения РФ на одного из союзников будет дан необходимый ответ», приводит слова главы МИД Турции ТАСС.
Также 1 мая президент Украины наградил спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, прибывшую в Киев, орденом княгини Ольги «за весомый личный вклад в укрепление украинско-американского межгосударственного сотрудничества, поддержку суверенной, независимой и демократической Украины». Эта награда вручается женщинам за выдающиеся заслуги в государственной, гражданской, научной, образовательной и других сферах деятельности.
Владимир Зеленский поблагодарил Нэнси Пелоси, которая прибыла в Киев 1 мая, за «сигнал мощной поддержки со стороны Соединенных Штатов Америки, народа, конгресса», сообщает РБК со ссылкой на сайт президента Украины.
По официальным данным Министерства обороны РФ, озвученным во время брифинга на вечер 1 мая, с начала проведения специальной военной операции уничтожены 145 самолетов, 112 вертолетов, 672 беспилотных летательных аппарата, 281 зенитный ракетный комплекс, 2703 танка и других боевых бронированных машин, 312 установок реактивных систем залпового огня, 1203 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2514 единиц специальной военной автомобильной техники.
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