Стали известны имена новых игроков ХК «Сибирь»

Фото из официального сообщества ХК «Сибирь» ВКонтакте

В ХК «Сибирь» рассказали о спортсменах, присоединившихся к команде в мае 2022 года.

Хоккейный клуб «Сибирь» 1 мая сообщил о подписании сразу нескольких новых контрактов. Информация об игроках, которые присоединятся к команде хоккеистов Новосибирска, появилась в социальных сетях клуба.

Один из двухлетних контрактов «Сибирь» подписала со своим воспитанником, 21-летним защитником Ильёй Пастуховым. Прошлый сезон спортсмен провёл в составе ХК «Югра», который базируется в Ханты-Мансийске и выступает в Высшей хоккейной лиге. Дебют Ильи Пастухова в КХЛ состоялся, когда хоккеист играл за «Сибирь».

Ещё один контракт длительностью два года был подписан с 28-летним нападающим Вячеславом Основиным. Этот спортсмен — воспитанник челябинского «Трактора», в составе которого и прошёл его дебют в Континентальной хоккейной лиге в 2012 года. Вячеслав Основин уже играл за «Сибирь» несколько лет назад, в сезоне 2017/2018.

Также ХК «Сибирь» продлил контракт с защитником Никитой Ефремовым. Его предыдущее соглашение действовало до 30 апреля 2023 года, теперь же он останется в составе новосибирской команды до 30 апреля 2024 года.

В апреле «Сибирь» продлила контракт с директором клуба Кириллом Фастовским — он будет на посту руководителя ближайшие два года.

Напомним, ранее в министерстве спорта Новосибирской области объяснили, почему финансирование ХК «Сибирь» было сокращено на 91 миллион рублей.