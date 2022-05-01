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Стали известны имена новых игроков ХК «Сибирь»

Фото Стали известны имена новых игроков ХК «Сибирь»
Фото Стали известны имена новых игроков ХК «Сибирь»

Фото из официального сообщества ХК «Сибирь» ВКонтакте

В ХК «Сибирь» рассказали о спортсменах, присоединившихся к команде в мае 2022 года.

Хоккейный клуб «Сибирь» 1 мая сообщил о подписании сразу нескольких новых контрактов. Информация об игроках, которые присоединятся к команде хоккеистов Новосибирска, появилась в социальных сетях клуба.

Один из двухлетних контрактов «Сибирь» подписала со своим воспитанником, 21-летним защитником Ильёй Пастуховым. Прошлый сезон спортсмен провёл в составе ХК «Югра», который базируется в Ханты-Мансийске и выступает в Высшей хоккейной лиге. Дебют Ильи Пастухова в КХЛ состоялся, когда хоккеист играл за «Сибирь».

Фото Стали известны имена новых игроков ХК «Сибирь» 2

Ещё один контракт длительностью два года был подписан с 28-летним нападающим Вячеславом Основиным. Этот спортсмен — воспитанник челябинского «Трактора», в составе которого и прошёл его дебют в Континентальной хоккейной лиге в 2012 года. Вячеслав Основин уже играл за «Сибирь» несколько лет назад, в сезоне 2017/2018.

Фото Стали известны имена новых игроков ХК «Сибирь» 3

Также ХК «Сибирь» продлил контракт с защитником Никитой Ефремовым. Его предыдущее соглашение действовало до 30 апреля 2023 года, теперь же он останется в составе новосибирской команды до 30 апреля 2024 года.

Фото Стали известны имена новых игроков ХК «Сибирь» 4

В апреле «Сибирь» продлила контракт с директором клуба Кириллом Фастовским — он будет на посту руководителя ближайшие два года.

Напомним, ранее в министерстве спорта Новосибирской области объяснили, почему финансирование ХК «Сибирь» было сокращено на 91 миллион рублей.

 

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Автор:
Ирина Апуник
журналист

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Теги

хоккей
спорт
Новосибирская область
ХК «Сибирь»
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