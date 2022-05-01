Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

«Ураза Байрам!»: новые красивые открытки и поздравления в стихах к окончанию Рамадана-2022

Фото «Ураза Байрам!»: новые красивые открытки и поздравления в стихах к окончанию Рамадана-2022
Фото «Ураза Байрам!»: новые красивые открытки и поздравления в стихах к окончанию Рамадана-2022

Фото с сайта pixabay.com

В 2022 году Рамадан — месяц исламского поста — заканчивается 1 мая. Сиб.фм сделал подборку ярких открыток, которые можно отправить в мессенджерах или соцсетях в качестве поздравления с завершением месяца поста.

Фото «Ураза Байрам!»: новые красивые открытки и поздравления в стихах к окончанию Рамадана-2022 2

Рамадан — месяц обязательного для мусульман поста, на протяжении которого верующие отказываются от пищи, питья, курения и половой близости в дневное время суток. В период поста мусульмане должны в течение дня читать по пять молитв, а также совершать молитву-намаз ночью. К тому же в Рамадан мусульмане делают добровольные пожертвования и раздают милостыню.

Фото «Ураза Байрам!»: новые красивые открытки и поздравления в стихах к окончанию Рамадана-2022 3

В 2022 году Рамадан начался 1 апреля, а его последний день — 1 мая. Сиб.фм собрал красивые открытки, которые легко отправить в любом мессенджере или прикрепить к поздравлению в социальных сетях.

Фото «Ураза Байрам!»: новые красивые открытки и поздравления в стихах к окончанию Рамадана-2022 4

Ид мубарак! Закончен намаз.
Ид мубарка! Солнце радует глаз.
Вас поздравляю с Ураза байрам,
Счастья, здоровья желаю вам!

Жду всех я в гости в мой дом на застолье,
Буду всем рад и приветлив сегодня.
Лучшие песни с гостями споем,
Пусть наполняется смехом мой дом!

Фото «Ураза Байрам!»: новые красивые открытки и поздравления в стихах к окончанию Рамадана-2022 5

Ураза Байрам, ура!
Дом пусть будет полной чашей,
В нём найдётся свет добра,
Что все дни легко украсит.

Пусть в семье живёт уют,
Изобилие и радость,
Любят там всегда и ждут,
Чтобы сердце улыбалось!
© https://pozdravok.com/pozdravleniya/prazdniki/uraza-bayram/5.htm

Фото «Ураза Байрам!»: новые красивые открытки и поздравления в стихах к окончанию Рамадана-2022 6

Мы шлем вам это поздравленье,
Пускай молитвы вас хранят.
Вы совершите омовенье,
Наденьте праздничный наряд.
Пусть Ураза-Байрам дарует
Душе уют, свет и тепло.
Пусть щедрым разговенье будет,
Чтоб в жизни вам всегда везло.
Душой стремитесь к благочестью,
Пусть праздник станет доброй вестью!

Фото «Ураза Байрам!»: новые красивые открытки и поздравления в стихах к окончанию Рамадана-2022 7

Прекрасный праздник Ураза Байрам
Несёт достаток и веселье нам,
И я тебе желаю долгих лет,
Чтоб каждый день в них был теплом согрет!

Чтоб в доме была счастья атмосфера,
И, как ракета, вверх неслась карьера,
Аллах услышал все твои молитвы,
И было сердце для любви открыто!

Фото «Ураза Байрам!»: новые красивые открытки и поздравления в стихах к окончанию Рамадана-2022 8

Ураза Байрам — светлый день разговения,
Желаем добра и Аллаха терпения.
Счастливых мгновений, друзей и добра,
Ураза Байрам наступила пора!

Любите друг друга и будьте любимы,
Аллахом единым на свете хранимы.
Свершения желаний, любви бытия,
Богатством огромным пусть будет семья!

Фото «Ураза Байрам!»: новые красивые открытки и поздравления в стихах к окончанию Рамадана-2022 9

Закончил испытание
Священный Рамадан,
С радостью встречайте
Ураза Байрам!

Пусть несет он радость
И веселье в дом,
Чтоб добро навечно
Поселилось в нем.

Дом пусть будет чашей,
Полной до краев,
Каждый будет счастлив,
Весел и здоров!

Чистоты желаю
В душах и сердцах,
Пусть вас в дороге жизни
Бережет Аллах!

Фото «Ураза Байрам!»: новые красивые открытки и поздравления в стихах к окончанию Рамадана-2022 10

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Инга Адовская
журналист

0

Теги

Новосибирская область
мусульманство
Рамадан
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

25205
В Новосибирской области полиция начала розыск пропавшей 14-летней школьницы
23792
64-й день спецоперации: у ВСУ истерика, российская армия продолжает уничтожение складов с иностранным оружием, Польша хочет захватить запад Украины
22442
Радоница-2022: что обязательно нужно сделать верующим в Родительский день 3 мая
22217
Праздник Весны и Труда 1 Мая: новые красивые открытки и поздравления в стихах с Первомаем-2022
19132
Не прикасайтесь руками: что делать, если укусил клещ, а до больницы далеко – 3 совета от бывалого туриста
17392
Спецоперация на Украине к вечеру 27 апреля: Путин пообещал нанести удары по всем, кто вмешается в ситуацию, над Воронежем сбили украинский беспилотник
15572
Как отдыхаем на майские праздники: будут ли непрерывные выходные в мае-2022