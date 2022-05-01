«Ураза Байрам!»: новые красивые открытки и поздравления в стихах к окончанию Рамадана-2022

Фото с сайта pixabay.com

В 2022 году Рамадан — месяц исламского поста — заканчивается 1 мая. Сиб.фм сделал подборку ярких открыток, которые можно отправить в мессенджерах или соцсетях в качестве поздравления с завершением месяца поста.

Рамадан — месяц обязательного для мусульман поста, на протяжении которого верующие отказываются от пищи, питья, курения и половой близости в дневное время суток. В период поста мусульмане должны в течение дня читать по пять молитв, а также совершать молитву-намаз ночью. К тому же в Рамадан мусульмане делают добровольные пожертвования и раздают милостыню.

В 2022 году Рамадан начался 1 апреля, а его последний день — 1 мая. Сиб.фм собрал красивые открытки, которые легко отправить в любом мессенджере или прикрепить к поздравлению в социальных сетях.

Ид мубарак! Закончен намаз.

Ид мубарка! Солнце радует глаз.

Вас поздравляю с Ураза байрам,

Счастья, здоровья желаю вам!

Жду всех я в гости в мой дом на застолье,

Буду всем рад и приветлив сегодня.

Лучшие песни с гостями споем,

Пусть наполняется смехом мой дом!

Ураза Байрам, ура!

Дом пусть будет полной чашей,

В нём найдётся свет добра,

Что все дни легко украсит.



Пусть в семье живёт уют,

Изобилие и радость,

Любят там всегда и ждут,

Чтобы сердце улыбалось!

© https://pozdravok.com/pozdravleniya/prazdniki/uraza-bayram/5.htm

Мы шлем вам это поздравленье,

Пускай молитвы вас хранят.

Вы совершите омовенье,

Наденьте праздничный наряд.

Пусть Ураза-Байрам дарует

Душе уют, свет и тепло.

Пусть щедрым разговенье будет,

Чтоб в жизни вам всегда везло.

Душой стремитесь к благочестью,

Пусть праздник станет доброй вестью!

Прекрасный праздник Ураза Байрам

Несёт достаток и веселье нам,

И я тебе желаю долгих лет,

Чтоб каждый день в них был теплом согрет!



Чтоб в доме была счастья атмосфера,

И, как ракета, вверх неслась карьера,

Аллах услышал все твои молитвы,

И было сердце для любви открыто!

Ураза Байрам — светлый день разговения,

Желаем добра и Аллаха терпения.

Счастливых мгновений, друзей и добра,

Ураза Байрам наступила пора!



Любите друг друга и будьте любимы,

Аллахом единым на свете хранимы.

Свершения желаний, любви бытия,

Богатством огромным пусть будет семья!

Закончил испытание

Священный Рамадан,

С радостью встречайте

Ураза Байрам!

Пусть несет он радость

И веселье в дом,

Чтоб добро навечно

Поселилось в нем.

Дом пусть будет чашей,

Полной до краев,

Каждый будет счастлив,

Весел и здоров!

Чистоты желаю

В душах и сердцах,

Пусть вас в дороге жизни

Бережет Аллах!