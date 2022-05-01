«Ураза Байрам!»: новые красивые открытки и поздравления в стихах к окончанию Рамадана-2022

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В 2022 году Рамадан — месяц исламского поста — заканчивается 1 мая. Сиб.фм сделал подборку ярких открыток, которые можно отправить в мессенджерах или соцсетях в качестве поздравления с завершением месяца поста.
Рамадан — месяц обязательного для мусульман поста, на протяжении которого верующие отказываются от пищи, питья, курения и половой близости в дневное время суток. В период поста мусульмане должны в течение дня читать по пять молитв, а также совершать молитву-намаз ночью. К тому же в Рамадан мусульмане делают добровольные пожертвования и раздают милостыню.
В 2022 году Рамадан начался 1 апреля, а его последний день — 1 мая. Сиб.фм собрал красивые открытки, которые легко отправить в любом мессенджере или прикрепить к поздравлению в социальных сетях.
Ид мубарак! Закончен намаз.
Ид мубарка! Солнце радует глаз.
Вас поздравляю с Ураза байрам,
Счастья, здоровья желаю вам!
Жду всех я в гости в мой дом на застолье,
Буду всем рад и приветлив сегодня.
Лучшие песни с гостями споем,
Пусть наполняется смехом мой дом!
Ураза Байрам, ура!
Дом пусть будет полной чашей,
В нём найдётся свет добра,
Что все дни легко украсит.
Пусть в семье живёт уют,
Изобилие и радость,
Любят там всегда и ждут,
Чтобы сердце улыбалось!
Мы шлем вам это поздравленье,
Пускай молитвы вас хранят.
Вы совершите омовенье,
Наденьте праздничный наряд.
Пусть Ураза-Байрам дарует
Душе уют, свет и тепло.
Пусть щедрым разговенье будет,
Чтоб в жизни вам всегда везло.
Душой стремитесь к благочестью,
Пусть праздник станет доброй вестью!
Прекрасный праздник Ураза Байрам
Несёт достаток и веселье нам,
И я тебе желаю долгих лет,
Чтоб каждый день в них был теплом согрет!
Чтоб в доме была счастья атмосфера,
И, как ракета, вверх неслась карьера,
Аллах услышал все твои молитвы,
И было сердце для любви открыто!
Ураза Байрам — светлый день разговения,
Желаем добра и Аллаха терпения.
Счастливых мгновений, друзей и добра,
Ураза Байрам наступила пора!
Любите друг друга и будьте любимы,
Аллахом единым на свете хранимы.
Свершения желаний, любви бытия,
Богатством огромным пусть будет семья!
Закончил испытание
Священный Рамадан,
С радостью встречайте
Ураза Байрам!
Пусть несет он радость
И веселье в дом,
Чтоб добро навечно
Поселилось в нем.
Дом пусть будет чашей,
Полной до краев,
Каждый будет счастлив,
Весел и здоров!
Чистоты желаю
В душах и сердцах,
Пусть вас в дороге жизни
Бережет Аллах!
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