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В Новосибирске похолодает и пойдёт дождь 2 мая

Фото В Новосибирске похолодает и пойдёт дождь 2 мая
Фото В Новосибирске похолодает и пойдёт дождь 2 мая

Фото автора

Синоптики предсказывают небольшое похолодание и дождь 2-3 мая: летняя жара оставит Новосибирскую область.

30 апреля и 1 мая погода радует новосибирцев по-настоящему летним теплом: столбик термометра уже поднимался до +27 градусов. Однако в предстоящий выходной понедельник, 2 мая, жара отступит от Новосибирска.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Погода" дневная температура останется на отметке 16 градусов тепла. Значительно похолодает в ночное время: столбик термометра опустится до +3 градусов.

Ожидается, что в понедельник в Новосибирске пройдёт дождь. А вот во вторник, 3 мая, станет ещё прохладнее: дневная температура составит 11 градусов тепла, но при этом будет довольно солнечно.

Напомним, 1 мая летние веранды открыли многие новосибирские рестораны: вчера во многих уличных кафе свободного места не было.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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