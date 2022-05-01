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В Новосибирской области нашли сбившего насмерть пешехода водителя "ВАЗа"

Фото В Новосибирской области нашли сбившего насмерть пешехода водителя "ВАЗа"
Фото В Новосибирской области нашли сбившего насмерть пешехода водителя "ВАЗа"

Фото ГИБДД Новосибирской области

Сутки ушли у новосибирских автоинспекторов на поиски сбежавшего с места ДТП водителя "ВАЗ 2107" в Барабинском районе.

29 апреля около 19.00 неизвестный водитель на 30 километре автодороги "Барабинск – Здвинск" сбил пешехода. Мужчина не оказал пострадавшему никакой помощи, и через некоторое время он скончался.

Водителя объявили в розыск, и уже буквально через несколько часов личность жителя села Абрамово была установлена.

"На поиски водителя отправили наружные наряды полиции, в том числе соседнего с Барабинским Куйбышевского района. За короткое время сотрудники ГИБДД по камерам наблюдения удалось установить подходящее под описание транспортное средство, – рассказали в Госавтоинспекции Новосибирской области.

- Мужчину задержали и доставили в отдел полиции. Он объяснил, что "не заметил пешехода, из-за встречного света фар, не успел вовремя затормозить и испугавшись ответственности, покинул место происшествия".

Сейчас проводятся оперативно-следственные действия, составляется протокол. Водителю грозит 15 суток ареста по статье 12.27 КоАП РФ и 12 лет тюрьмы по статье 264 Уголовного кодекса РФ.

Также напомним, что автоинспекторы продолжают поиски сбежавшего после ДТП на улице Кирова водителя, из-за которого умер пассажир.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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