В Новосибирской области полиция начала розыск пропавшей 14-летней школьницы

Фото из публикации сообщества «Поисковый отряд ЛизаАлерт Новосибирской области»

Полиция Новосибирской области объявила в розыск 14-летнюю девочку, которая ушла из дома в посёлке Привольный 29 апреля.

1 мая Управление уголовного розыска регионального Главка полиции объявило в розыск 14-летнюю Анну Адову, которая утром 29 апреля ушла из дома в посёлке Привольный, и не вернулась до текущего момента. Информация об этом поступила в полицию от матери школьницы.

Как Сиб.фм сообщал ранее, 30 апреля о начавшихся поисках школьницы рассказали волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт». Днём ранее, в день исчезновения, девочка должна была поехать в школу, но вышла из школьного автобуса со словами о плохом самочувствии. Отмечается, что школьница уже убегала из дома и раньше, но семья справлялась с поисками самостоятельно.

Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, девочка передвигается на пригородном железнодорожном транспорте, а также может находиться в Новосибирске.​ Ориентировка на розыск направлена во все отделы полиции города и области. В настоящее время отрабатывается маршрут движения пропавшей, а также идёт проверка круга её общения.​

На момент пропажи 14-летняя Анна Адова была одета в красную куртку, чёрное форменное школьное платье и бордовые кроссовки. С собой у девочки был рюкзак.