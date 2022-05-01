Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

В Новосибирской области полиция начала розыск пропавшей 14-летней школьницы

Фото В Новосибирской области полиция начала розыск пропавшей 14-летней школьницы
Фото В Новосибирской области полиция начала розыск пропавшей 14-летней школьницы

Фото из публикации сообщества «Поисковый отряд ЛизаАлерт Новосибирской области»

Полиция Новосибирской области объявила в розыск 14-летнюю девочку, которая ушла из дома в посёлке Привольный 29 апреля.

1 мая Управление уголовного розыска регионального Главка полиции объявило в розыск 14-летнюю Анну Адову, которая утром 29 апреля ушла из дома в посёлке Привольный, и не вернулась до текущего момента. Информация об этом поступила в полицию от матери школьницы.

Как Сиб.фм сообщал ранее, 30 апреля о начавшихся поисках школьницы рассказали волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт». Днём ранее, в день исчезновения, девочка должна была поехать в школу, но вышла из школьного автобуса со словами о плохом самочувствии. Отмечается, что школьница уже убегала из дома и раньше, но семья справлялась с поисками самостоятельно.

Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, девочка передвигается на пригородном железнодорожном транспорте, а также может находиться в Новосибирске.​ Ориентировка на розыск направлена во все отделы полиции города и области. В настоящее время отрабатывается маршрут движения пропавшей, а также идёт проверка круга её общения.​

На момент пропажи 14-летняя Анна Адова была одета в красную куртку, чёрное форменное школьное платье и бордовые кроссовки. С собой у девочки был рюкзак.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Ирина Апуник
журналист

0

Теги

поиски пропавших
Новосибирская область
подросток пропал
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

25205
В Новосибирской области полиция начала розыск пропавшей 14-летней школьницы
23792
64-й день спецоперации: у ВСУ истерика, российская армия продолжает уничтожение складов с иностранным оружием, Польша хочет захватить запад Украины
22442
Радоница-2022: что обязательно нужно сделать верующим в Родительский день 3 мая
22217
Праздник Весны и Труда 1 Мая: новые красивые открытки и поздравления в стихах с Первомаем-2022
19132
Не прикасайтесь руками: что делать, если укусил клещ, а до больницы далеко – 3 совета от бывалого туриста
17392
Спецоперация на Украине к вечеру 27 апреля: Путин пообещал нанести удары по всем, кто вмешается в ситуацию, над Воронежем сбили украинский беспилотник
15572
Как отдыхаем на майские праздники: будут ли непрерывные выходные в мае-2022