Жители Новосибирска пожаловались на жёлтую пыль

Фото из публикации «АСТ-54» и «ЧП Новосибирск»
Новосибирцы обратили внимание на пыль жёлтого цвета, которая 1 мая осела на автомобилях и окнах.
С утра 1 мая жители Новосибирска стали делиться в социальных сетях фотографиями пыли жёлтого цвета, которую они заметили как на улице, так и внутри квартир. Первыми изменение цвета обнаружили новосибирские автомобилисты — ярко-жёлтая пыль покрыла машины и стёкла.
Другие жители тоже обратили внимание на цветную пыль, которая осела на подоконниках и окнах.
Публикации с фотографиями жёлтой пыли появились одновременно в нескольких сообществах: например, «АСТ-54» и «ЧП Новосибирск». В комментариях к постам новосибирцы предположили, что пыль такого оттенка — на самом деле пыльца, которая разносится из-за начавшегося цветения некоторых деревьев. Как заметили жители, в городе уже началось цветение берёзы.
В публикации на «АСТ-54» отметили, что эта пыльца «может доставить массу неудобств аллергикам».
«Пыльца посыпалась», «Как будто пыльца стала агрессивная. У нас никогда не было аллергии на березы, а уже два года как есть, у всей семьи», «Там и пыльца, и пыль, всё вместе. Очень пыльный город», —
поделились жители Новосибирска.
Также новосибирцы обратили внимание, что в прошлом году подобная пыльца была зелёного цвета.
Вопрос запылённости города затронул и заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панфёров. В интервью Сиб.фм он раскритиковал власти города за плохую уборку улиц.
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