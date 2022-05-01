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общество

Жители Новосибирска пожаловались на жёлтую пыль

Фото Жители Новосибирска пожаловались на жёлтую пыль
Фото Жители Новосибирска пожаловались на жёлтую пыль

Фото из публикации «АСТ-54» и «ЧП Новосибирск»

Новосибирцы обратили внимание на пыль жёлтого цвета, которая 1 мая осела на автомобилях и окнах.

С утра 1 мая жители Новосибирска стали делиться в социальных сетях фотографиями пыли жёлтого цвета, которую они заметили как на улице, так и внутри квартир. Первыми изменение цвета обнаружили новосибирские автомобилисты — ярко-жёлтая пыль покрыла машины и стёкла.

Фото Жители Новосибирска пожаловались на жёлтую пыль 2

Фото Жители Новосибирска пожаловались на жёлтую пыль 3

Фото Жители Новосибирска пожаловались на жёлтую пыль 4

Другие жители тоже обратили внимание на цветную пыль, которая осела на подоконниках и окнах.

Фото Жители Новосибирска пожаловались на жёлтую пыль 5

Публикации с фотографиями жёлтой пыли появились одновременно в нескольких сообществах: например, «АСТ-54» и «ЧП Новосибирск». В комментариях к постам новосибирцы предположили, что пыль такого оттенка — на самом деле пыльца, которая разносится из-за начавшегося цветения некоторых деревьев. Как заметили жители, в городе уже началось цветение берёзы.

В публикации на «АСТ-54» отметили, что эта пыльца «может доставить массу неудобств аллергикам».

«Пыльца посыпалась», «Как будто пыльца стала агрессивная. У нас никогда не было аллергии на березы, а уже два года как есть, у всей семьи», «Там и пыльца, и пыль, всё вместе. Очень пыльный город», —

поделились жители Новосибирска.

Также новосибирцы обратили внимание, что в прошлом году подобная пыльца была зелёного цвета.

Вопрос запылённости города затронул и заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панфёров. В интервью Сиб.фм он раскритиковал власти города за плохую уборку улиц.

 

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Автор:
Ирина Апуник
журналист

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