14-летний подросток умер после отравления парами неизвестного вещества в Новосибирске

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм
Следователи в Новосибирске проводят проверку по факту смерти 14-летнего подростка в результате отравления парами неустановленного вещества из газового баллона, сообщили в пресс-службе СК 2 мая.
Следственный отдел по Кировскому району Новосибирска начал доследственную проверку по факту смерти 14-летнего подростка в результате отравления парами неустановленного вещества из газового баллона.
Предварительно установлено, что 30 апреля 2022 года вместе с ещё двумя несовершеннолетними школьник находился во дворе дома по улице 3-й Черкасский переулок и вдохнул пары неизвестного вещества, после чего его состояние ухудшилось. Прибывшие на место медики констатировали смерть, сообщили 2 мая в пресс-службе СК.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, назначен комплекс экспертиз. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Напомним, ранее в Новосибирске, надышавшись неизвестным веществом, скончался 12-летний школьник.
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