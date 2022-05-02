Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

445 человек пострадали от укусов клещей с начала эпидсезона в Новосибирской области

Фото 445 человек пострадали от укусов клещей с начала эпидсезона в Новосибирской области
Фото 445 человек пострадали от укусов клещей с начала эпидсезона в Новосибирской области

Фото pixabay.com

C начала эпидемического сезона в медорганизации Новосибирской области по поводу укусов клещей обратились 445 человек, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора 2 мая.

В управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области напоминают, что прививочная кампания против вирусного клещевого энцефалита продолжается. С подозрением на это заболевание с начала эпидемического сезона в регионе госпитализированы два человека. Всего по поводу укусов клещей в медицинские организации обратились 445 человек.

За неделю с 20 по 26 апреля наибольшее число укусов клещей в области было зарегистрировано на территории Искитимского(45), Новосибирского (37) и Мошковского (36) районов. В Новосибирске — на территории Калининского (21), Октябрьского (16) и Заельцовского (16).

Среди пострадавших от укусов клещей есть дети. Первый случай, когда пострадал ребёнок, был зарегистрирован в 2022 году в конце марта.

Напомним, что если клеща удалось снять самостоятельно, его необходимо сдать на исследование. Адреса лабораторий от Роспотребнадзора можно найти здесь.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Юлия Кротова
журналист

1

Теги

Новосибирская область
Роспотребнадзор
Новосибирск
клещи
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

27390
Радоница-2022: что обязательно нужно сделать верующим в Родительский день 3 мая
25821
В Новосибирской области полиция начала розыск пропавшей 14-летней школьницы
24705
«Ураза Байрам!»: новые красивые открытки и поздравления в стихах к окончанию Рамадана-2022
24036
64-й день спецоперации: у ВСУ истерика, российская армия продолжает уничтожение складов с иностранным оружием, Польша хочет захватить запад Украины
23435
Праздник Весны и Труда 1 Мая: новые красивые открытки и поздравления в стихах с Первомаем-2022
21961
Новое пособие на детей и неприкосновенность соцвыплат: главные изменения в России с 1 мая
19248
Не прикасайтесь руками: что делать, если укусил клещ, а до больницы далеко – 3 совета от бывалого туриста