445 человек пострадали от укусов клещей с начала эпидсезона в Новосибирской области

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C начала эпидемического сезона в медорганизации Новосибирской области по поводу укусов клещей обратились 445 человек, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора 2 мая.

В управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области напоминают, что прививочная кампания против вирусного клещевого энцефалита продолжается. С подозрением на это заболевание с начала эпидемического сезона в регионе госпитализированы два человека. Всего по поводу укусов клещей в медицинские организации обратились 445 человек.

За неделю с 20 по 26 апреля наибольшее число укусов клещей в области было зарегистрировано на территории Искитимского(45), Новосибирского (37) и Мошковского (36) районов. В Новосибирске — на территории Калининского (21), Октябрьского (16) и Заельцовского (16).

Среди пострадавших от укусов клещей есть дети. Первый случай, когда пострадал ребёнок, был зарегистрирован в 2022 году в конце марта.

Напомним, что если клеща удалось снять самостоятельно, его необходимо сдать на исследование. Адреса лабораторий от Роспотребнадзора можно найти здесь.