Бесплатные автобусы пустят на кладбищах Новосибирска в Радоницу 3 мая

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

Бесплатный общественный транспорт будет ходить на территории трёх кладбищ Новосибирска в Радоницу, 3 мая.

В Радоницу 3 мая в Новосибирске запустят бесплатные автобусы на трёх городских кладбищах — «Гусинобродском», «Заельцовском» и «Клещихинском». Об этом сообщили в пресс-центре мэрии.

В муниципалитете уточнили, что в родительский день для желающих навестить могилы усопших будут курсировать несколько пассажирских "Газелей". Микроавтобусы выйдут на линию в период с 8 до 17:00.

"Проезд для новосибирцев на кладбищах будет бесплатным", — подчеркнули в мэрии.

Как ранее сообщалось, в Радоницу 3 мая въезд на четыре кладбища в Новосибирске закроют для личного транспорта. Также городские власти пустят дополнительные автобусные маршруты для перевозки пассажиров на кладбища.

Напомним, во вторник, 3 мая, в Вознесенском кафедральном соборе пройдёт панихида по усопшим, приуроченная к Радонице. Ранее Сиб.фм рассказал, что обязательно нужно сделать верующим в Радоницу 2022 года.