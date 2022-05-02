Более 70 пациентов с COVID-19 остаются в реанимациях в Новосибирской области

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Десятки больных коронавирусом продолжают оставаться в реанимациях в Новосибирской области. По данным на 2 мая, в отделениях интенсивной терапии находятся более 70 пациентов.

Оперативный штаб по мониторингу за ситуацией с COVID-19 в Новосибирской области 2 мая опубликовал новые данные. Согласно им, в отделениях реанимации находится 71 заболевший, 13 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

Новых случаев коронавируса в регионе за последние сутки выявили 103, включая 27 у детей. Двое заболевших — мужчины в возрасте 75 и 83 лет — за этот же период скончались.

«В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 599 пациентов, в том числе 7 детей», — следует из сводки штаба.

Напомним, в конце апреля в России зарегистрировали новое лекарственное средство для направленной этиотропной терапии COVID-19 — «Скайвира». Разработала его фармкомпания «Промомед».