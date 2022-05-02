"Глупый комик" Зеленский, "ядерные" обвинения Трампа и взрывы в Белгородской области: главное о спецперации на Украине на утро 2 мая

Фото из группы Минобороны РФ в "ВК"

Главные события спецоперации на Украине к утру 2 мая – в обзоре Сиб.фм.

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине. Последние данные на утро 2 мая читайте в нашем обзоре.

Спецоперация

По данным Минобороны РФ, высокоточные ракеты «Оникс» в районе Одессы на военном аэродроме уничтожили ангар с поступившим из США и европейских стран вооружением и боеприпасами, разрушили также взлетно-посадочную полосу.

Кроме того, высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России нанесено поражение семи военным объектам Украины. Среди них: четыре района сосредоточения живой силы и военной техники, а также три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Берёзовое Донецкой Народной Республики, Слатино и Барвенково Харьковской области.



Также за предыдущие сутки уничтожены два украинских зенитных ракетных комплекса С-300 в районах населенных пунктов Запорожье и Артемовск. Поражены два склада боеприпасов и горючего в районах населенных пунктов Привольное и Шевченко Запорожской области, а также пятнадцать опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы и техники. В результате ударов уничтожены до 140 человек личного состава и 19 единиц бронетехники ВСУ.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 145 самолетов, 112 вертолетов, 672 беспилотных летательных аппарата, 281 зенитный ракетный комплекс, 2703 танка и других боевых бронированных машин, 312 установок реактивных систем залпового огня, 1203 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2514 единиц специальной военной автомобильной техники.

Взрывы в Белгородской области

2 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о "двух сильных разрывах", пострадавших и разрушений нет. "Тридцать минут назад проснулся от двух сильных разрывов. По информации оперативного штаба, повреждений и разрушений нет. Пострадавших нет", — написал Гладков в своем Telegram-канале.

"Глупый комик"

Бывший депутат парламента Турции Тайяр назвал Владимира Зеленского "глупым комиком" после на высказывания главы Украины о российских туристах в Турции.

Как сообщает РИА Новости, ранее Зеленский заявил в интервью греческому общественному телевидению ERT, что считает недопустимым со стороны Турции принимать туристов из России.

После Тайяр в своем Twitter написал, что Зеленский "обиделся на Турцию" из-за отдыхающих россиян. По его мнению, в ходе интервью греческому каналу Зеленский "нес чушь".

"Глупый комик!" – цитирует РИА Новости слова экс-парламентария.

Трамп — о ядерном оружии

С претензиями к России выступил накануне и бывший президент США Трамп. Он обвинил РФ в неуважении к США из-за риторики о ядерном оружии.

"Это происходит тогда, когда Путин постоянно говорит о ядерном оружии. Никто никогда не говорил о ядерном оружии, вы не должны о нем говорить, это запретное слово, поскольку оно слишком разрушительно. (Путин) же говорит о нем постоянно, потому что он не уважает наше лидерство", — цитирует его слова РИА Новости.

Заявление Лаврова о сроках окончания спецоперации

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что РФ не будет подгонять окончание спецоперации на Украине под 9 мая.

"Наши военные не будут искусственно подгонять свои действия под какую-то дату, включая День Победы, — цитирует словам министра ТАСС. — Будем торжественно отмечать 9 Мая, как это делаем всегда".