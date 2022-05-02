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Первые тюльпаны распустились на набережной в Новосибирске

Фото Первые тюльпаны распустились на набережной в Новосибирске
Фото Первые тюльпаны распустились на набережной в Новосибирске

Фото "МК в Новосибирске"

На Михайловской набережной Новосибирска начали распускаться первые в 2022 году тюльпаны.

Первые тюльпаны начали распускаться на клумбах Михайловской набережной в Новосибирске. Пока горожане могут любоваться красными цветами, но жёлтые тоже покажутся со дня на день — у них уже налились бутоны. Об этом сообщает "МК в Новосибирске".

Фото Первые тюльпаны распустились на набережной в Новосибирске 2

Ярко-красный цветочный ковёр находится в зоне нижнего променада набережной, рядом со сценой. Обычно голландские красавцы распускаются к 9 Мая, но в этом году из-за ранней весны бутоны раскрылись уже в первых числах месяца.

Красные тюльпаны, которыми сегодня могут любоваться новосибирцы, были посажены еще в 2019 году. Тогда на Михайловской набережной высадили более 30 тысяч луковиц. Каждую весну клумбы огораживают аварийной сеткой, чтобы всходы не затоптали прохожие, ведь первые лепестки многолетних растений пробиваются из-под земли в начале апреля, как только сходит снег.

Напомним, в мае 2021 год в Новосибирске прошёл фестиваль тюльпанов. Жители смогли насладиться красотой десяти сортов голландских цветов разнообразных расцветок.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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