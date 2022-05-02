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общество

Сезон сморчков начался в лесах Новосибирской области

Фото Сезон сморчков начался в лесах Новосибирской области
Фото Сезон сморчков начался в лесах Новосибирской области

Фото из группы "Грибы и грибные места в Новосибирске" в социальной сети "ВКонтакте", из электронной энциклопедии wikigrib

Жители Новосибирской области начали собирать в лесах первые в 2022 году грибы — сморчки.

В лесах Новосибирской области начался сезон сморчков. Жители делятся снимками съедобных трофеев в соцсетях и одновременно жалуются на большое количество клещей.

Грибники начали штурмовать леса как только сошёл снег. 28 апреля в паблике "Грибы и грибные места НСО" появились первые свежие фото 2022 года.

"Сегодня были на разведке, пошли сморчки. Хоть и не много, но приятно", — написала Виктория Останина.

По словам девушки, сморчки она обнаружила в окрестностях села Марусино.

Фото Сезон сморчков начался в лесах Новосибирской области 2

Также в конце апреля новосибирцы собирали первые грибы на южном склоне Каменки и в Искитимском районе.

Ирина Митянина побывала на "разведке" на станции Мочище. Сморчков, по её словам, ещё не много, около 60 штук, — земле не хватает влаги. Зато клещей хоть отбавляй.

"Дождя бы!", — поделилась девушка.

В 2021 году сезон сморчков в Новосибирской области пришёлся на середину мая. Тогда, по информации грибников, самыми урожайными были Советский район мегаполиса и Сузунский район области.

Напомним, в Новосибирской области с 15 апреля действует особый противопожарный режим из-за высоких температур и сухой погоды.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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