Смог накрыл Новосибирск 2 мая

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

2 мая Новосибирск накрыл смог, качество воздуха ухудшилось, свидетельствуют данные сервиса AirVoice.

В понедельник, 2 мая, в Новосибирске появился смог. По данным сервиса AirVoice, отслеживающего качество воздуха в режиме реального времени, степень загрязнённости атмосферы достигла 6 баллов из 10. Такой показатель не является критическим, однако свидетельствует, что вредных веществ скопилось довольно много.

«На улицу можно, но лучше там не задерживаться», — предупредили в AirVoice.

Напомним, ранее смог в последний раз окутывал Новосибирск 17 апреля, когда в городе установилась тёплая сухая погода, а в регионе участились пожары. Степень загрязнённости атмосферы тогда достигла 7 баллов. 18 апреля AirVoice фиксировал 10-балльный уровень загрязнения.