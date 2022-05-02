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Субботники в праздник 1 мая прошли в Новосибирском зоопарке

Фото Субботники в праздник 1 мая прошли в Новосибирском зоопарке
Фото Субботники в праздник 1 мая прошли в Новосибирском зоопарке

Скриншот из видео Новосибирского зоопарка

В Новосибирском зоопарке имени Шило показали, как проходили первомайские субботники.

В День труда на территории Новосибирского зоопарка прошли субботники, во время которых неравнодушные горожане успели привести в порядок основную часть земли. В тематическом видео, которое опубликовали на официальной странице зоопарка вечером 1 мая, новосибирцы поделились, почему они решили посвятить выходной день такой уборке.

Один из участников субботника объяснил, что таким образом показывает свою любовь к городу — помогает ему находиться в чистоте.

«Приятно уделить своё время — пусть даже это будут выходные — на такое полезное дело, это ведь красиво!», — рассказал он.

Одна из пар отметила, что приходят на субботники в зоопарк не первый раз: например, зимой и весной они присоединялись к уборке снега. В этот раз молодые люди решили посадить «на будущее» маленькие кустарники.

«Придём через 20 лет с детьми и будем просто радоваться», — поделились планами они.

В публикации Новосибирский зоопарк поздравил жителей Новосибирска с праздником весны и труда, и поблагодарил за участие в первомайском субботнике.

Как писал Сиб.фм ранее, до 1 мая в зоопарке имени Шило отпраздновали и Пасху: животные получили полезные угощения, которые оформили как традиционные пасхальные блюда.

 

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Автор:
Ирина Апуник
журналист

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Теги

Новосибирская область
Новосибирский зоопарк
1 мая
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