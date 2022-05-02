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общество

В Новосибирске 4 мая изберут меру пресечения мужчине, который 11 лет скрывался от правосудия на Украине

Фото В Новосибирске 4 мая изберут меру пресечения мужчине, который 11 лет скрывался от правосудия на Украине
Фото В Новосибирске 4 мая изберут меру пресечения мужчине, который 11 лет скрывался от правосудия на Украине

Фото Сиб.фм

4 мая в Новосибирской области изберут меру пресечения местному жителю, который 11 лет скрывался от правосудия на Украине.

В среду, 4 мая, в Новосибирском районном суде изберут меру пресечения жителю Новосибирской области, который в течение 11 лет скрывался от правосудия на Украине. Об этом редакции «АиФ-Новосибирск» рассказала гособвинитель Анастасия Дортман.

Напомним, Сиб.фм ранее писал, что объявленный в федеральный розыск новосибирец долгие годы прятался в Мариуполе, задержать его удалось на границе Харькова и Белгорода.

Мужчине предъявлено обвинение в убийстве и грозит наказание до 15 лет лишения свободы. По версии следствия, в марте 2011 года в селе Криводановка он до смерти избил знакомого из-за долга.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

Новосибирская область
суд
Новосибирск
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