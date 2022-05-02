В Новосибирске обсудили благоустройство Центрального пляжа Академгородка

Фото Татьяны Фёдоровой / 2ГИС

В Академгородке обсудили развитие территории Центрального пляжа, озвученные предложения обещали учесть при разработке проекта благоустройства.

В «Точке кипения» в Академгородке в рамках воркшопа обсудили будущее Центрального пляжа. По словам модератора мероприятия, архитектора-урбаниста Евгении Леонтьевой, участие в нём приняли около 30 человек, преимущественно — опытных местных активистов.

«Есть разрозненные инициативы как-то обустраивать эту территорию, и хотелось поднять дискуссию, нужно ли как-то систематизировать работу с ней», — пояснила она.

Вместе с архитекторами мастерской «АдаптикА» участники воркшопа работали с историей места, архитектурным контекстом, определяли функциональные зоны пляжа (тихие и шумные, а также места для арт-объектов). Результаты воркшопа архитекторы учтут при разработке проекта, который планируют подготовить до конца июля.

«Сроки обоснованы тем, что только в июне смогут сделать комплексное дендрологическое исследование — без него сложно что-то делать. Потом будет вторая встреча и, скорее всего, дополнительная встреча с молодёжью, чтобы их точку зрения тоже учесть», — уточнила Леонтьева.

Напомним, что благоустройство Центрального пляжа запланировано на 2022 год. Пока работы откладываются, поскольку территория принадлежит Российской академии наук.