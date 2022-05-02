В Новосибирске парень на "Жигулях" заехал в парк Монумента Славы

Фото из группы АСТ-54 в социальной сети "ВКонтакте"

В Новосибирске водитель "Жигулей" заехал на территорию Монумента Славы и сделал фото.

В Сети появилось фото водителя "Жигулей", который заехал в парк на Монументе Славы в Новосибирске. Снимок опубликован в группе "АСТ-54" в соцсети "ВКонтакте".

Кадр был сделан в тёмное время суток, поэтому разглядеть лицо молодого человека невозможно. Госномер автомобиля также не определяется. Однако позади автомобиля можно увидеть самолёт.

В комментариях пользователи осудили молодого автомобилиста. Кроме того, у многих возник вопрос, где в это время была охрана и полиция.

«А де там в это время полиция была? Опорный пункт в трёх шагах буквально, плюс стационарный пост на самом Монументе?», — негодуют комментаторы.

В октябре 2021 года в Новосибирске разгорелся скандал из-за видео, на котором группа подростков "отдыхала" у Вечного Огня на Монументе Славы. После инцидента мэр города Анатолий Локоть потребовал разорвать контракт с ЧОПом, который охраняет территорию.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин также поставил на контроль доследственную проверку отдыха детей на чаше Вечного огня на Монументе Славы в Новосибирске.