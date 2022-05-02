В Новосибирске сотрудники ДПС пересели на мотоциклы

Фото ГУ МВД по Новосибирской области

Сотрудники Госавтоинспекции в Новосибирске с 1 мая пересели на мотоциклы для патрулирования городских трасс.

С 1 мая экипажи ДПС начали патрулировать улицы Новосибирска на мотоциклах. Это позволяет оперативнее добираться к местам происшествий для обеспечения безопасности дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Мотоэкипажи ДПС в первую очередь будут следить за водителями одноколейных транспортных средств, которые с наступлением тепла стали в большом количестве появляться на дорогах областного центра.

"С патрульными мотоэкипажами проведены тренировочные заезды, у них проверены навыки маневрирования, проведено соответствующее техобслуживание транспорта", — добавили в ведомстве.

Как ранее писал Сиб.фм, в апреле 2022 в Новосибирской области зарегистрировано 7 ДТП с участием мотоциклов, в которых 2 человека погибли и 5 получили травмы различной степени тяжести.