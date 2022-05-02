В Новосибирске юнармейцы спели "Тёмную ночь" под окнами дома ветерана ВОВ

Фото пресс-службы ЦВО

В Новосибирской области юнармейцы поздравили ветерана с наступающим Днем Победы, исполнив под окнами его дома военные песни.

Юнармейцы в Новосибирской области поздравили ветерана Великой Отечественной войны Михаила Тихоновича Хрякова с наступающим Днём Победы. Об этом сообщили в пресс-службе ЦВО.

Специально для ветерана юнармейцы устроили под окнами его дома импровизированную сцену. Под гитару они исполнили песни «Темная ночь», «Идет солдат по городу» и другие.

"Ребята выразили благодарность Михаилу Тихоновичу за мирное небо, стойкость и героизм, пожелали ему крепкого здоровья, вручили цветы и подарки", — рассказали в ЦВО.

Для ветерана ВОВ такой творческий подарок стал приятной неожиданностью. Михаил Тихонович сказал, что благодарен ребятам за их патриотизм.

"Спасибо, что не забываете подвиги воинов-земляков", — отметил он.

Как ранее сообщалось, на сегодняшний день в Новосибирске проживают 232 ветерана Великой Отечественной войны.

Напомним, в апреле новосибирские следователи возбудили уголовное дело из-за унижения чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, совершенного публично: молодой человек распространял оскорбительную информацию в интернете.