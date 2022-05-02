Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество проиcшествия

В Новосибирске задержали скрывшегося с места смертельного ДТП водителя Toyota Verossa

Фото В Новосибирске задержали скрывшегося с места смертельного ДТП водителя Toyota Verossa
Фото В Новосибирске задержали скрывшегося с места смертельного ДТП водителя Toyota Verossa

Фото: пресс-служба ГИБДД по Новосибирской области

Водитель Toyota Verossa, скрывшийся с места смертельного ДТП на улице Кирова в Новосибирске 30 апреля, задержан. Об этом 2 мая сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Сотрудники ДПС в Новосибирске задержали водителя автомобиля Toyota Verossa, который 30 апреля 2022 года скрылся с места ДТП на улице Кирова, оставив в салоне пострадавшего 33-летнего пассажира.

Задержанным оказался 32-летний житель Октябрьского района. Мужчина объяснил, что сел за руль пьяным после дня рождения друга и не справился с управлением, а место происшествия покинул, поскольку испугался ответственности.

В отношении автомобилиста возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, что пассажир иномарки скончался в реанимации. У него был диагностированы множественные повреждения, в том числе тупая травма живота.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Юлия Кротова
журналист

0

Теги

ДТП
ГИБДД
Новосибирск
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

27415
Радоница-2022: что обязательно нужно сделать верующим в Родительский день 3 мая
25823
В Новосибирской области полиция начала розыск пропавшей 14-летней школьницы
24730
«Ураза Байрам!»: новые красивые открытки и поздравления в стихах к окончанию Рамадана-2022
24037
64-й день спецоперации: у ВСУ истерика, российская армия продолжает уничтожение складов с иностранным оружием, Польша хочет захватить запад Украины
23437
Праздник Весны и Труда 1 Мая: новые красивые открытки и поздравления в стихах с Первомаем-2022
21988
Новое пособие на детей и неприкосновенность соцвыплат: главные изменения в России с 1 мая
19248
Не прикасайтесь руками: что делать, если укусил клещ, а до больницы далеко – 3 совета от бывалого туриста