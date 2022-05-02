В Новосибирске задержали скрывшегося с места смертельного ДТП водителя Toyota Verossa

Фото: пресс-служба ГИБДД по Новосибирской области

Водитель Toyota Verossa, скрывшийся с места смертельного ДТП на улице Кирова в Новосибирске 30 апреля, задержан. Об этом 2 мая сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Сотрудники ДПС в Новосибирске задержали водителя автомобиля Toyota Verossa, который 30 апреля 2022 года скрылся с места ДТП на улице Кирова, оставив в салоне пострадавшего 33-летнего пассажира.

Задержанным оказался 32-летний житель Октябрьского района. Мужчина объяснил, что сел за руль пьяным после дня рождения друга и не справился с управлением, а место происшествия покинул, поскольку испугался ответственности.

В отношении автомобилиста возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, что пассажир иномарки скончался в реанимации. У него был диагностированы множественные повреждения, в том числе тупая травма живота.