В Новосибирской области два человека госпитализированы из-за клещевого энцефалита

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В Новосибирской области с подозрением на клещевой энцефалит госпитализированы два человека, сообщили 2 мая в региональном Роспотребнадзоре.
Два человека госпитализированы в Новосибирской области с подозрением на заражение клещевым энцефалитом. Об этом 2 мая сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Всего с начала эпидсезона с жалобами на укусы клещей в медицинские организации обратились 445 человек.
В ведомстве уточнили, что 324 клеща были исследованы в лабораториях. Один клещ дал положительный результат на наличие возбудителя клещевого энцефалита, еще у 30 клещей имелся возбудитель клещевого боррелиоза.
За последнюю неделю больше всего укусов клещей зарегистрировано в трёх районах Новосибирской области. Это Искитимский (45 случаев), Новосибирский (37 случаев), Мошковский (36 случаев). В Новосибирске клещи наиболее активны на территории Калининского (21), Октябрьского (16) и Заельцовского (16) районов.
В Роспотребнадзоре напомнили, что в разгар майских каникул нужно быть предельно внимательными и осторожными при нахождении на открытом воздухе.
"Нужно использовать средства, отпугивающие клещей, носить защитную одежду, проводить само- и взаимоосмотры, при перемещениях в лесу держаться середины дороги, осматривать на наличие клещей домашних животных, которых берете с собой в лес", — сказали специалисты.
Ранее Сиб.фм опубликовал список лабораторий в Новосибирске, куда можно сдать клеща.
Напомним, в случае обнаружения клеща запрещено прикасаться к нему руками. Инструкция о том, как действовать при укусе клеща, опубликована здесь.
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