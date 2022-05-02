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В Новосибирской области два человека погибли в ДТП с мотоциклами

Фото В Новосибирской области два человека погибли в ДТП с мотоциклами
Фото В Новосибирской области два человека погибли в ДТП с мотоциклами

Фото /t.me/mvd_54

С начала 2022 года в Новосибирской области произошло семь дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклов, два человека погибли.

Два человека погибли в результате ДТП с участием мототранспорта в Новосибирской области в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по региону.

В результате аварий пострадали 7 человек, двое из них погибли, ещё пятеро получили различные травмы.

В связи с этим Госавтоинспекция региона начала профилактическое мероприятие «Мотоциклист».

"Совместно с инспекторами по делам несовершеннолетних проводятся разъяснительные беседы с участниками дорожного движения, занятия с учащимися школ, встречи с их родителями с обсуждением вопросов по недопущению управления мототранспортом подростками и лицами, не имеющими права управления данным видом транспорта", — рассказали в ведомстве.

Ранее, 30 апреля,14-летняя девочка в Новосибирске села за руль квадроцикла «Ирбис-250», не справилась с управлением и влетела в гараж. Пострадавшую на «скорой» увезли в больницу.

Напомним, в ночь на 30 апреля в Новосибирске разбился мотоциклист без прав. 34-летний мужчина ехал на мотоцикле "КАВАСАКИ" с улицы Турухановской по Магистральной. Однако до улицы Чекалина байкер так и не доехал.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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