В Новосибирской области тракторист поджёг траву горящей бороной

Фото и видео: пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области

Тракторист в Ордынском районе поджёг сухую траву горящей бороной, значительная часть поля оказалась в огне, сообщили 2 мая в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

В Новосибирской области продолжает действовать особый противопожарный режим, но, несмотря на это, в регионе фиксируются случаи пала травы. 2 мая в Ордынском районе тракторист поджёг сухую траву горящей бороной, термическую точку обнаружили сотрудники лесоохраны.

«На момент прибытия специалистов большая часть поля была в огне», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Оказалось, что мужчина выполнял поручение руководителя одной из районных организаций.

В условиях жаркой погоды и порывистого ветра подобные палы создают угрозу перехода огня на жилые строения, в соответствии с пунктом 2 статьи 20.4 Кодекса об административных правонарушениях за нарушение правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима юридическому лицу грозит штраф от 200 до 400 тысяч рублей, напомнили в чрезвычайном ведомстве.