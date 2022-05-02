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В Роспотребнадзоре назвали самые опасные из-за клещей районы Новосибирска

Фото В Роспотребнадзоре назвали самые опасные из-за клещей районы Новосибирска
Фото В Роспотребнадзоре назвали самые опасные из-за клещей районы Новосибирска

Фото pixabay.com

Названы три района Новосибирска, где за неделю зарегистрировали больше всего укусов клещей.

С начала эпидемического сезона в медицинские организации Новосибирской области по поводу укусов клещей обратились 445 человек.

За неделю с 20 по 26 апреля больше всего укусов было зарегистрировано на территории Искитимского(45), Новосибирского (37) и Мошковского (36) районов. В Новосибирске — на территории Калининского (21), Октябрьского (16) и Заельцовского (16), сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

С подозрением на клещевой энцефалит госпитализированы два человека. Случаев клещевого боррелиоза не зарегистрировано. На территориях летних оздоровительных лагерей, парков и кладбищ проведены акарицидные обработки.

Самым надёжным способом защиты от клеща является вакцинация, подчёркивают в Роспотребнадзоре. Напомним, прививку против клещевого энцефалита можно сделать в поликлинике по месту жительства.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

Новосибирская область
Роспотребнадзор
Новосибирск
клещи
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