Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество культура

В женской колонии Новосибирска прошёл выкуп невесты

Фото В женской колонии Новосибирска прошёл выкуп невесты
Фото В женской колонии Новосибирска прошёл выкуп невесты

Фото ГУФСИН по Новосибирской области

Конкурс красоты "Мисс весна-2022" прошёл в женской исправительной колонии № 9 Новосибирска.

21-й конкурс красоты среди осуждённых «Мисс весна 2022» прошёл в исправительной колонии № 9 ГУФСИН по Новосибирской области. На суд жюри участницы представили не только шикарные наряды, но и творческие номера. Один из этапов состязания был посвящён старинным русским обычаям, таким как выкуп невесты, смотрины и святочные гадания.

Фото В женской колонии Новосибирска прошёл выкуп невесты 2

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в конкурсе задействованы не только сами участницы, но и все осуждённые. Так как для проведения праздника красоты и грации требуется помощь каждой.

"Осужденные сами создают не только творческие номера, но и готовят своими руками костюмы, делают декорации, тщательно продумывают аудио и видеоряд, смысловое наполнение каждого номера", — рассказали в ведомстве.

Фото В женской колонии Новосибирска прошёл выкуп невесты 3

В 2022 году участницам предстояло пройти три тура испытаний. На первом этапе конкурсантки демонстрировали знание обычаев и традиций русского народа — это и «выкуп невесты», и «смотрины», и «святочные гадания».

Фото В женской колонии Новосибирска прошёл выкуп невесты 4

Далее женщины исполняли народные танцы. А в третьем туре, который назывался «Великие женщины Руси», осуждённые дефилировали в образах женщин, внесших свой вклад в историю России.

По мнению членов жюри, которое в 2022 году возглавила Уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Нина Шалабаева, победительницей стада осужденная Екатерина М. Она получила корону "Мисс весна-2022".

Фото В женской колонии Новосибирска прошёл выкуп невесты 5

Остальные женщины были отмечены в таких номинациях, как «Мисс грация», «Мисс очарование» и «Мисс оригинальность».

Фото В женской колонии Новосибирска прошёл выкуп невесты 6

В пресс-службе ГУФСИН отметили, что конкурс "Мисс весна" среди осуждённых проводится с 2001 года и не имеет аналогов в России.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Маргарита Мастеркова

1

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

27415
Радоница-2022: что обязательно нужно сделать верующим в Родительский день 3 мая
25823
В Новосибирской области полиция начала розыск пропавшей 14-летней школьницы
24730
«Ураза Байрам!»: новые красивые открытки и поздравления в стихах к окончанию Рамадана-2022
24037
64-й день спецоперации: у ВСУ истерика, российская армия продолжает уничтожение складов с иностранным оружием, Польша хочет захватить запад Украины
23437
Праздник Весны и Труда 1 Мая: новые красивые открытки и поздравления в стихах с Первомаем-2022
21988
Новое пособие на детей и неприкосновенность соцвыплат: главные изменения в России с 1 мая
19248
Не прикасайтесь руками: что делать, если укусил клещ, а до больницы далеко – 3 совета от бывалого туриста