В женской колонии Новосибирска прошёл выкуп невесты

Фото ГУФСИН по Новосибирской области

Конкурс красоты "Мисс весна-2022" прошёл в женской исправительной колонии № 9 Новосибирска.

21-й конкурс красоты среди осуждённых «Мисс весна 2022» прошёл в исправительной колонии № 9 ГУФСИН по Новосибирской области. На суд жюри участницы представили не только шикарные наряды, но и творческие номера. Один из этапов состязания был посвящён старинным русским обычаям, таким как выкуп невесты, смотрины и святочные гадания.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в конкурсе задействованы не только сами участницы, но и все осуждённые. Так как для проведения праздника красоты и грации требуется помощь каждой.

"Осужденные сами создают не только творческие номера, но и готовят своими руками костюмы, делают декорации, тщательно продумывают аудио и видеоряд, смысловое наполнение каждого номера", — рассказали в ведомстве.

В 2022 году участницам предстояло пройти три тура испытаний. На первом этапе конкурсантки демонстрировали знание обычаев и традиций русского народа — это и «выкуп невесты», и «смотрины», и «святочные гадания».

Далее женщины исполняли народные танцы. А в третьем туре, который назывался «Великие женщины Руси», осуждённые дефилировали в образах женщин, внесших свой вклад в историю России.

По мнению членов жюри, которое в 2022 году возглавила Уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Нина Шалабаева, победительницей стада осужденная Екатерина М. Она получила корону "Мисс весна-2022".

Остальные женщины были отмечены в таких номинациях, как «Мисс грация», «Мисс очарование» и «Мисс оригинальность».

В пресс-службе ГУФСИН отметили, что конкурс "Мисс весна" среди осуждённых проводится с 2001 года и не имеет аналогов в России.