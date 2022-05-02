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Водитель Toyota Camry сбил подростка на электросамокате в центре Новосибирска

Фото Водитель Toyota Camry сбил подростка на электросамокате в центре Новосибирска
Фото Водитель Toyota Camry сбил подростка на электросамокате в центре Новосибирска

Фото ГИБДД по Новосибирску

В Новосибирские 17-летний подросток на электросамокате попал под колёса автомобиля Toyota Camry вечером 1 мая.

В субботу, 1 мая, автомобиль Toyota Camry сбил подростка на электросамокате. В результате инцидента парень был госпитализирован с различными травмами. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД.

ДТП произошло в 21 час 45 минут. Иномарка под управлением водителя 1994 года рождения двигалась по улице Серебренниковской и при повороте на Октябрьскую магистраль у дома № 20 сбила парня на самокате.

Фото Водитель Toyota Camry сбил подростка на электросамокате в центре Новосибирска 2

Пострадавший пересекал проезжую часть на электросамокате слева направо по ходу движения автомобиля.

"С различными травмами он был доставлен в лечебное учреждение", — уточнили в ведомстве.

Ранее новосибирский бизнесмен и изобретатель Олег Зарбеев предложил организовать бесплатную дистанционную школу для обучения езде на электросамокатах. Для этого разработано приложение «Школа умного пользователя СИМ «Поехали», а после окончания курса обучения самокатчик получает сертификат.

Напомним, депутат Заксобрания Новосибирской области Андрей Панфёров предложил запретить электросамокаты в городе, так как они представляют опасность для пешеходов.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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