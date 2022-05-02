Житель Новосибирска ради развлечения надел наручники и не смог снять

Фото из группы МАСС во «ВКонтакте»

В Новосибирске 24-летний молодой человек не смог самостоятельно снять надетые ради развлечения наручники, потребовалась помощи спасателей, сообщили 2 мая в МАСС.

2 мая двое молодых людей в Дзержинском районе Новосибирска в компании девушек ради развлечения пристегнули себя наручниками, но не смогли самостоятельно их снять и вызвали спасателей, сообщили в Муниципальной аварийно-спасательной службе (МАСС).

Пока экипаж находился в пути, один из парней смог освободить руки с помощью отвёртки. Прибывшие спасатели распилили второй наручник и освободили руку пострадавшего 1998 года рождения.

Напомним, ранее спасателям в Новосибирске пришлось доставать руку 58-летней женщины из машины для раскатки теста. Инцидент произошёл в Советском районе, кисть горожанки оказалась между валами аппарата.