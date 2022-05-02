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общество

Жители Новосибирска пожаловались на жару + 32 градуса в квартирах

Фото Жители Новосибирска пожаловались на жару + 32 градуса в квартирах
Фото Жители Новосибирска пожаловались на жару + 32 градуса в квартирах

ФОТО PIXABAY.COM

В Новосибирске жители массово жалуются на невыносимую жару в квартирах из-за резкого потепления на улице.

Новосибирцы в соцсетях сообщают о невыносимой жаре в квартирах. Несмотря на плюсовые температуры на улице, домашние батареи продолжают греть "как зимой". Не помогают даже открытые настежь окна. Об этом жители пишут в паблике "АСТ-54" в соцсети "ВКонтакте".

"Вчера на улице было +27 С°, в доме на улице Гаранина, 5, включено отопление. Мы звонили в диспетчерскую УЖКХ с просьбой убавить отопление или отключить его. Ответили, что зимний период ещё не окончен", — пожаловались новосибирцы.

Автор сообщения также добавил, что за дискомфорт из-за жары в квартире зимой ещё придется заплатить

"Только вот деньги в конце года всегда просят доплатить за перерасход за отопление!", — добавил он.

К обсуждению присоединились десятки других пользователей.

"Тоже самое... только ещё жарче: 32 — 33 вчера. Батареи круглогодично перекрыты", — поделилась Ольга Б.

"Окна открыты, но согласитесь, что ночами прохладнее, поэтому мы простыли. Мой кот бедный не знает уже где лежать от жары. В саму ванну ложиться", — добавила Татьяна.

Часть комментаторов предложила автору поставить краны на батареи и перекрывать их в случае потепления, однако многие отметили, что далеко не на всех радиаторах — особенно в старых домах — есть возможность установки таких кранов.

Тем временем в компании СГК напомнили, что отопительный сезон заканчивается после подписания мэром города соответствующего постановления. Пока же жителям посоветовали подать заявку в управляющую компанию, чтобы она отрегулировала параметры на внутридомовом оборудовании.

"Убавить отопление, сохранив нормативную температуру горячей воды, могут специалисты УК или ТСЖ в домах, оборудованных индивидуальными тепловыми пунктами", — говорится на сайте СГК.

Также возможно отключить весь дом от тепла досрочно, но такое решение должно быть принято всеми собственниками дома и зафиксировано протоколом собрания.

Напомним, официально отопительный сезон завершается, когда среднесуточная температура воздуха более пяти дней держится в пределах от +8°С и выше.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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