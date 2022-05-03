Белка выскочила на Гусинобродское шоссе в Новосибирске

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В Новосибирске белка выбежала на оживленную дорогу днем 3 мая.

Бесстрашная белка выбежала под колеса автомобилей на Гусинобродском шоссе в Новосибирске.

Весной новосибирские трассы заполонили животные, а на дороги в городе выбегают гуси и белки. Автомобилисты призывают друг друга быть осторожнее. Так, по счастливой случайности никто не пострадал днем 3 мая, когда на Гусинобродское шоссе выбежала белка.

«На Гусинобродском шоссе бельчонок маневрировал среди автомобилей. Наша подписчица, поделившаяся видео, рассказала, что с животным все хорошо – белка убежала на тротуар в сторону гипермаркета «Лента», — говорится в сообщении в паблике «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

Однако другая подписчица паблика рассказала, что белку все-таки сбили. «Раздавили ее, только проезжали там», — написала Анастасия.

Подписчики предположили, что все дело в лесных пожарах – животным некуда деться, и они вынуждены мигрировать в города.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске гусь бросился под колеса автомобилей.

На минувших выходных новосибирцы испугались медведя, который вышел прямо к жилым домам в СНТ «Металлург».