Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Белка выскочила на Гусинобродское шоссе в Новосибирске

Фото Белка выскочила на Гусинобродское шоссе в Новосибирске
Фото Белка выскочила на Гусинобродское шоссе в Новосибирске

Фото pixabey

В Новосибирске белка выбежала на оживленную дорогу днем 3 мая.

Бесстрашная белка выбежала под колеса автомобилей на Гусинобродском шоссе в Новосибирске.

Весной новосибирские трассы заполонили животные, а на дороги в городе выбегают гуси и белки. Автомобилисты призывают друг друга быть осторожнее. Так, по счастливой случайности никто не пострадал днем 3 мая, когда на Гусинобродское шоссе выбежала белка.

«На Гусинобродском шоссе бельчонок маневрировал среди автомобилей. Наша подписчица, поделившаяся видео, рассказала, что с животным все хорошо – белка убежала на тротуар в сторону гипермаркета «Лента», — говорится в сообщении в паблике «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

Однако другая подписчица паблика рассказала, что белку все-таки сбили. «Раздавили ее, только проезжали там», — написала Анастасия.

Подписчики предположили, что все дело в лесных пожарах – животным некуда деться, и они вынуждены мигрировать в города.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске гусь бросился под колеса автомобилей.

На минувших выходных новосибирцы испугались медведя, который вышел прямо к жилым домам в СНТ «Металлург».

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Юния Ларсон
Журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

37651
Радоница-2022: что обязательно нужно сделать верующим в Родительский день 3 мая
27265
«Ураза Байрам!»: новые красивые открытки и поздравления в стихах к окончанию Рамадана-2022
26429
В Новосибирской области полиция начала розыск пропавшей 14-летней школьницы
24554
64-й день спецоперации: у ВСУ истерика, российская армия продолжает уничтожение складов с иностранным оружием, Польша хочет захватить запад Украины
17255
«Уничтожено до 170 националистов»: последние данные о ходе спецоперации Минобороны РФ на Украине к вечеру 2 мая
16539
Родительский день 2022: как правильно поминать усопших на Радоницу и нужно ли идти на кладбище
15033
В Госдуме приняли окончательное решение о длинных выходных в мае 2022