Белка выскочила на Гусинобродское шоссе в Новосибирске

Фото pixabey
В Новосибирске белка выбежала на оживленную дорогу днем 3 мая.
Бесстрашная белка выбежала под колеса автомобилей на Гусинобродском шоссе в Новосибирске.
Весной новосибирские трассы заполонили животные, а на дороги в городе выбегают гуси и белки. Автомобилисты призывают друг друга быть осторожнее. Так, по счастливой случайности никто не пострадал днем 3 мая, когда на Гусинобродское шоссе выбежала белка.
«На Гусинобродском шоссе бельчонок маневрировал среди автомобилей. Наша подписчица, поделившаяся видео, рассказала, что с животным все хорошо – белка убежала на тротуар в сторону гипермаркета «Лента», — говорится в сообщении в паблике «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».
Однако другая подписчица паблика рассказала, что белку все-таки сбили. «Раздавили ее, только проезжали там», — написала Анастасия.
Подписчики предположили, что все дело в лесных пожарах – животным некуда деться, и они вынуждены мигрировать в города.
Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске гусь бросился под колеса автомобилей.
На минувших выходных новосибирцы испугались медведя, который вышел прямо к жилым домам в СНТ «Металлург».
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