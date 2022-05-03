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общество

Частный дом сгорел на улице Тракторной в Новосибирске

Фото Частный дом сгорел на улице Тракторной в Новосибирске
Фото Частный дом сгорел на улице Тракторной в Новосибирске

Vk.com / bugrinskij_komitet_nsk

На улице Тракторной в Новосибирске сгорел частный дом.

3 мая МЧС ликвидировало пожар в частном доме на юго-западе Новосибирска. При пожаре никто не пострадал, сообщила пресс-служба ведомства.

Пожар начался этим днем, 3 мая, на улице Тракторной. Огонь охватил площадь в сто квадратных метров, выгорел дом и надворные постройки. Обрушились нежилые строения неподалеку от дома. Столб черного дыма от дома был виден во всем районе.

Из-за сильного ветра существовал риск распространения огня на соседние жилые дома, однако сотрудники экстренного ведомства оперативно устранили угрозу. За 16 минут пожарные локализовали возгорание, отстояв соседние дома от огня, еще за пять минут ликвидировали открытое горение. На месте работали пять единицы техники и 20 человек.

Причину пожара установят дознаватели МЧС.

Ранее Сиб.фм писал, что три частных дома сгорели в Первомайском районе Новосибирска.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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