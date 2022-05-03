Кондуктор и пассажир подрались в автобусе № 64 в Новосибирске

Скриншот из видео в сообществе «Инцидент Новосибирск»

В Новосибирске в автобусе № 64 произошла стычка между кондуктором и пассажиром.

30 апреля в одном из автобусов маршрута № 64 произошёл конфликт между кондуктором и пассажиром. Информация о ссоре и видео из автобуса появились в сообществе «Инцидент Новосибирск»: как следует из пояснения администраторов, его прислал сам кондуктор по имени Юрий.

По его словам, 30 апреля в автобус зашёл мужчина в состоянии алкогольного опьянения, также вместе с ним была девушка.

Как рассказал кондуктор, он несколько раз прошёл мимо мужчины, так как передавал на зарядку терминал для безналичного расчёта. По утверждению Юрия, после этого пассажир стал вести себя угрожающе.

«Мужчина начал проявлять агрессию, на что я сообщил, что это моя работа, и я буду ходить туда-обратно. Потом человек начал меня оскорблять, звать на улицу (я позвал на спарринг), после чего тот начал называть себя майором, и что завтра мне [конец]», —

написал в тексте к видео Юрий.

По словам кондуктора, тогда он решил начать видесъёмку, но пассажир сначала выбил телефон, а потом накинулся на него.

«В итоге экран у телефона треснул, и майку порвал», — дополнил мужчина.

На видео, которое он предоставил в распоряжении администраторов сообщества, зафиксированы в основном только звуки происходящего, так как большую часть времени изображение выглядит просто чёрным экраном.

В комментариях под публикацией новосибирцы отметили, что видеозапись оставляет неоднозначное впечатление: некоторым показалось, что кондуктор сам намеренно провоцирует пассажира. Также горожане обратили внимание на «зашкаливающий» уровень агрессии, который стал заметен в обществе в последнее время.

Напомним, в конце апреля новосибирцы пожаловались на «хамство» девушки-кондуктора в автобусе № 96. Как утверждают пассажиры, она назвала их «свиньями».