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Министр иностранных дел России обвинил Израиль в поддержке неонацистского режима в Киеве.

МИД России ответило на требования Израиля извиниться перед евреями и указало на поддержку неонацистского режима, которую оказывает Израиль. Соответствующее заявление ведомство опубликовало в своем официальном аккаунте в Twitter.

Глава израильского МИД Яир Лапид возмутился высказываниями Лаврова и назвал их «непростительными и возмутительными». Лапид заявил, что обвинять евреев в антисемитизме – «самый низменный уровень расизма против евреев».

Лапид утверждает, что Адольф Гитлер не был евреем и евреи не убивали представителей своей нации во время холокоста. Министерство иностранных дел России назвало такие заявления Лапида антиисторическими и объясняющими курс нынешнего правительства Израиля на поддержку неонацистского режима в Киеве.

До этого Лавров отметил, что «самыми ярыми антисемитами, как правило, были евреи», в ответ на заявление Зеленского, что он еврей, и поэтому нацизма на Украине быть не может.

МИД РФ напомнил, что поляк еврейского происхождения Якуб Лейкин в Варшаве следил за соотечественниками и обо всех докладывал немецкой оккупационной администрации. История знает немало примеров, когда евреи работали на нацистский режим.

Ранее Сиб.фм писал, что британский наемник предостерег европейцев от участия в боях на территории Украины.