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общество

Новое пособие на детей от 8 до 17 детей: как оформить выплату на Госуслугах с 1 мая 2022 – инструкция

Фото Новое пособие на детей от 8 до 17 детей: как оформить выплату на Госуслугах с 1 мая 2022 – инструкция
Фото Новое пособие на детей от 8 до 17 детей: как оформить выплату на Госуслугах с 1 мая 2022 – инструкция

Фото: pixabay.com, скриншот с портала "Госуслуги"

1 мая стартовала подача заявлений на получение нового пособия для семей, где воспитываются дети в возрасте от 8 до 17 лет. Подать заявление можно на портале «Госуслуги» или лично в отделении ПФР. Семьи смогут получить деньги сразу за два месяца.

Напомним, что 26 апреля была открыта досрочная форма для подачи заявления, а с 1 мая заявки начали поступать в ПФР. Кроме того, с 1 мая подать заявление можно лично, посетив отделение Пенсионного фонда.

Фото Новое пособие на детей от 8 до 17 детей: как оформить выплату на Госуслугах с 1 мая 2022 – инструкция 2

Из бюджета будет выделено 505 млрд рублей. Получить новое пособие смогут около 5 миллионов детей. Финансовая поддержка будет назначена тем семьям, чей среднедушевой доход меньше величины прожиточного минимума на человека в регионе.

Базовый размер выплаты составит 50% регионального прожиточного минимума на ребенка. Если после назначения пособия среднедушевые доходы семьи остаются ниже прожиточного минимума, размер выплаты вырастет до 75% и далее — до 100%.

Фото Новое пособие на детей от 8 до 17 детей: как оформить выплату на Госуслугах с 1 мая 2022 – инструкция 3

Пошаговая инструкция для подачи заявления на «Госуслугах»:

  1. Подтвердите вашу учётную запись;
  2. Откройте услугу для новой выплаты;
  3. Проверьте уже представленными вами данные, которые хранятся в профиле;
  4. Внесите сведения, которых не хватает;
  5. Отметьте галочками подходящие пункты об имуществе, доходах и составе семьи;
  6. Укажите реквизиты для зачисления денег;
  7. Проверьте раздел «Обязательные документы для выплаты». Там появится список, который актуален именно для вашей ситуации;
  8. Сохраните заявление или отправьте его;
  9. Соберите документы по списку. Их нужно будет представить в клиентскую службу ПФР. Срок — 10 рабочих дней с даты регистрации заявления.
  10. Также соберите документы с учетом раздела 7, чтобы подтвердить доход, который пока не видит налоговая, или учесть расходы в рамках бизнеса.

Ранее, Сиб.фм писал о том, что ПФР опубликовал график выдачи денег в мае-2022 из-за праздников. Кому положена праздничная прибавка к пенсии ко Дню Победы, а также в России готовят новые выплаты пенсионерам и семьям с детьми в мае.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Теги

Новосибирская область
выплаты
пособия
госуслуги
семьи с детьми
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