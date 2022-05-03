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Раскрыты целебные свойства березового сока: как и когда собирать природный напиток в мае 2022

Фото Раскрыты целебные свойства березового сока: как и когда собирать природный напиток в мае 2022
Фото Раскрыты целебные свойства березового сока: как и когда собирать природный напиток в мае 2022

Фото: pixabay.com

В России уже начался сезон сбора берёзового сока. Как известно, в нём содержится множество полезных микроэлементов. Какую пользу несёт сок берёзы для организма, а также когда и как правильно его собирать – расскажет Сиб.фм.

Эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Юлия Зотова рассказала, чем полезен берёзовый сок для организма человека.

Фото Раскрыты целебные свойства березового сока: как и когда собирать природный напиток в мае 2022 2

«Сок содержит белки, углеводы, а вот жира в нем нет совсем, и калорийность его только 24 ккал на 100 миллилитров. При этом сок березы богат витаминами и минералами: С, группы В, кальцием, магнием и др», — объяснила Зотова.

Также эксперт уточнила, что витамин С повышает устойчивость организма к простудным заболеваниям, способствует восстановлению кожи при различных повреждениях. Витамины В6 и В12 участвуют в обмене нуклеиновых кислот в организме, укрепляют нервную систему, помогают при тяжелых умственных и физических нагрузках.

Фото Раскрыты целебные свойства березового сока: как и когда собирать природный напиток в мае 2022 3

Специалист отметила, что сок будет приносить пользу, если собирать и пить его правильно.

«Березовый сок принято собирать с середины марта, когда начинается сокодвижение, и примерно до конца апреля, пока на дереве не появились листочки. Не рекомендуется брать сок у больных деревьев, нельзя собирать его в посадках, расположенных вблизи магистралей, промышленных предприятий", — пояснила эксперт.

Фото Раскрыты целебные свойства березового сока: как и когда собирать природный напиток в мае 2022 4

Для сбора нужно выбрать дерево с ровным стволом средней толщины. Прорезь должна быть неглубокой и небольшого размера — 2-3 см. С южной стороны, в нее вставляют пластиковую трубочку, по которой жидкость будет стекать в емкость.

"С одной березы можно собрать примерно два литра сока. Сильно увлекаться не нужно, иначе дерево может пострадать. После сбора ранку лучше закрыть мхом или войлоком, можно замазать садовым варом", — рекомендует Юлия Зотова.

Фото Раскрыты целебные свойства березового сока: как и когда собирать природный напиток в мае 2022 5

Березовый сок хранится в холодильнике не более трех суток. Для длительного хранения его можно заморозить и консервировать. Пить березовый сок нужно не более 200 мл в день, желательно перед едой. Однако если у вас имеется аллергия на пыльцу растений, то от употребления полезного напитка лучше воздержаться, — заключила эксперт.

Ранее, Сиб.фм писал о том, как правильно собирать грибы. В 2021 году сибиряки заметили в местных лесах усыпанные грибами пни и деревья, а также полчища голодных свиристелей истребляют ягоды на деревьях.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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