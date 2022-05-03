Репетиция Парада Победы в Новосибирске: где и когда смотреть в мае 2022 года

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В Новосибирске запланировано две репетиции Парада Победы. Первая состоится 5 мая в 20:00, вторая – 7 мая в 10:00. Движение в городе будет ограничено.

С 4 апреля военные будут тренироваться три раза в неделю на плацу Новосибирского высшего военного командного училища. А с 5 апреля на аэродроме Толмачёво готовится к параду техника.

«Первая репетиция на площади Ленина планируется 5 мая с 20.00. Вторая репетиция, генеральная, состоится 7 мая с 10.00», — сообщили в мэрии города.

В Параде Победы примут участие более 2 000 человек. По Красному проспекту проедет колонна из 41 машины, возглавит её легендарный танк Т-34, а в небе пролетят 4 самолета.

В связи с репетицией парада, движение транспорта в городе будет ограничено: 5 мая с 17:30 до 22:30 и 7 мая с 07:00 до 12:30. Об этом сообщила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

Перекроют следующие участки улиц:

Красный проспект (от улицы Фабричной до улицы Гоголя);

улица Мичурина (от улицы Фрунзе до Орджоникидзе);

улица Ядринцевская (от Красного проспекта до улицы Каменской);

Орджоникидзе (от улицы Советской до Каменской);

улица Кирова (от улицы Восход до Каменской);

Октябрьская магистраль (от улицы Каменской до Красного проспекта).

Ранее, Сиб.фм писал о том, что пригородные поезда будут курсировать в майские праздники по графику выходного дня. Стал известен график работы поликлиник в период каникул в мае, а также полная программа празднования Дня Победы.