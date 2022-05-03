Спецоперация в Украине на утро 3 мая: условие отмены антироссийских санкций, мнение США о ядерной войне, военная помощь Британии в Украину

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О ключевых событиях, произошедших в ходе 68-го дня военной спецоперации российской армии на территории Украины — в ежедневном дайджесте Сиб.фм.

При каких условиях Запад готов отменить антироссийские санкции?

Отмена санкций, введённых зарубежными странами против России после начала военной спецоперации, возможна при достижении РФ взаимопонимания с Украиной. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает РБК со ссылкой на немецкий еженедельник Zeit.

По словам политика, главная цель — немедленное прекращение боевых действий и вывод российских военных с территории Украины. Также канцлер отметил, что мир не должен быть «навязанным».

«Мы не будем отменять санкции без согласия с Украиной. Он [Владимир Путин. — Прим. ред.] должен договориться с Украиной. Россия не должна победить, а Украина не должна проиграть», — заявил Олаф Шольц.

Как высказались США об опасности ядерной войны?

По мнению официального представителя Белого дома Джен Псаки, всем странам мира следует помнить о том, что в ядерной войне победителей быть не может.

«В России ранее ясно говорили, что в ядерной войне не может быть победителей. Мы согласны с этим. Важно, чтобы все страны это повторили», — приводит слова американского советника на брифинге РИА Новости.

Также пресс-секретарь Белого дома дополнила, что президент США Байден продолжает придерживаться мнения о том, что американским войскм не следует появляться на территории Украины.

Чем Великобритания хочет помочь Украине?

Британия планирует предоставить Украине военную помощь ещё на 375 миллионов долларов, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на офис премьер-министра Великобритании.

Известно, что в новую партию помощи войдут оборудование для радиоэлектронной борьбы и контрбатарейная радиолокационная система. Также Лондон заявил о предложении поставить приборы ночного видения и инструменты для подавления спутниковой навигации, а также тяжёлые беспилотные летательные аппараты и бронированные автомобили.

Какие цифры озвучило Министерство обороны России?

По официальным данным Министерства обороны РФ, озвученным во время брифинга на вечер 2 мая, с начала проведения специальной военной операции уничтожены 146 самолетов, 112 вертолетов, 690 беспилотных летательных аппаратов, 285 зенитных ракетных комплексов, 2760 танков и других боевых бронированных машин, 316 установок реактивных систем залпового огня, 1246 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2578 единиц специальной военной автомобильной техники.