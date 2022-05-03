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Спецоперация в Украине на утро 3 мая: условие отмены антироссийских санкций, мнение США о ядерной войне, военная помощь Британии в Украину

Фото Спецоперация в Украине на утро 3 мая: условие отмены антироссийских санкций, мнение США о ядерной войне, военная помощь Британии в Украину
Фото Спецоперация в Украине на утро 3 мая: условие отмены антироссийских санкций, мнение США о ядерной войне, военная помощь Британии в Украину

Фото с сайта pixabay.com, носят иллюстративный характер

О ключевых событиях, произошедших в ходе 68-го дня военной спецоперации российской армии на территории Украины — в ежедневном дайджесте Сиб.фм.

При каких условиях Запад готов отменить антироссийские санкции?

Отмена санкций, введённых зарубежными странами против России после начала военной спецоперации, возможна при достижении РФ взаимопонимания с Украиной. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает РБК со ссылкой на немецкий еженедельник Zeit.
По словам политика, главная цель — немедленное прекращение боевых действий и вывод российских военных с территории Украины. Также канцлер отметил, что мир не должен быть «навязанным».
«Мы не будем отменять санкции без согласия с Украиной. Он [Владимир Путин. — Прим. ред.] должен договориться с Украиной. Россия не должна победить, а Украина не должна проиграть», — заявил Олаф Шольц.

Как высказались США об опасности ядерной войны?

По мнению официального представителя Белого дома Джен Псаки, всем странам мира следует помнить о том, что в ядерной войне победителей быть не может.
«В России ранее ясно говорили, что в ядерной войне не может быть победителей. Мы согласны с этим. Важно, чтобы все страны это повторили», — приводит слова американского советника на брифинге РИА Новости.
Также пресс-секретарь Белого дома дополнила, что президент США Байден продолжает придерживаться мнения о том, что американским войскм не следует появляться на территории Украины.

Фото Спецоперация в Украине на утро 3 мая: условие отмены антироссийских санкций, мнение США о ядерной войне, военная помощь Британии в Украину 2

Чем Великобритания хочет помочь Украине?

Британия планирует предоставить Украине военную помощь ещё на 375 миллионов долларов, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на офис премьер-министра Великобритании.

Известно, что в новую партию помощи войдут оборудование для радиоэлектронной борьбы и контрбатарейная радиолокационная система. Также Лондон заявил о предложении поставить приборы ночного видения и инструменты для подавления спутниковой навигации, а также тяжёлые беспилотные летательные аппараты и бронированные автомобили.

Какие цифры озвучило Министерство обороны России?

По официальным данным Министерства обороны РФ, озвученным во время брифинга на вечер 2 мая, с начала проведения специальной военной операции уничтожены 146 самолетов, 112 вертолетов, 690 беспилотных летательных аппаратов, 285 зенитных ракетных комплексов, 2760 танков и других боевых бронированных машин, 316 установок реактивных систем залпового огня, 1246 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2578 единиц специальной военной автомобильной техники.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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